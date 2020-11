- Tijekom hranjenja jato bi ga tjeralo od sebe, pa smo se brinuli je li gladan. Tu smo \u010dinjenicu odlu\u010dili iskoristiti kako bismo ga uhvatili. Labudovi su naviknuti na ljude koji ih hrane, pa smo se s gospodinom Tomislavom dogovorili da mu danas pripremimo svojevrsnu zamku. Plan je bio da ih on hrani, a da kolega s odjela za peradarstvo Veterinarskog fakulteta i voditelj na\u0161e terenske ekipe poku\u0161aju uhvatiti labuda s flaksom u kljunu. Bio je to pun pogodak! Jutros u 7 sati labud je ulovljen! Na licu mjesta smo mu iz kljuna izvadili flaks s udicom - opisali su u Azilu Dumovec burno jutro na zagreba\u010dkom Bundeku.

Petak 13. postao sretan dan za tvrdoglavog labuda s Bundeka - lovili su ga i vatrogasci u čamcu

<p>'Peti dan od dojave građana da je na Bundeku labud kojem iz kljuna visi flaks, konačno smo ga uhvatili. Naša mu je pomoć bila nužna, no on je bio tvrdoglav. Više smo ga puta obilazili, a jedan smo dan u akciju uključili i vatrogasce s čamcem. Sve to bilo je neuspješno. Labud bi nam baš svaki put vješto pobjegao. Jato kojeg se labud držao, bilo je okrutno', stoji to u objavi <strong>Damira Skoka</strong>, ravnatelja Ustanove Zoološki vrt grada Zagreba u čijem je sastavu Sklonište za nezbrinute životinje Grada Zagreba.</p><p>- Tijekom hranjenja jato bi ga tjeralo od sebe, pa smo se brinuli je li gladan. Tu smo činjenicu odlučili iskoristiti kako bismo ga uhvatili. Labudovi su naviknuti na ljude koji ih hrane, pa smo se s gospodinom Tomislavom dogovorili da mu danas pripremimo svojevrsnu zamku. Plan je bio da ih on hrani, a da kolega s odjela za peradarstvo Veterinarskog fakulteta i voditelj naše terenske ekipe pokušaju uhvatiti labuda s flaksom u kljunu. Bio je to pun pogodak! Jutros u 7 sati labud je ulovljen! Na licu mjesta smo mu iz kljuna izvadili flaks s udicom - opisali su u Azilu Dumovec burno jutro na zagrebačkom Bundeku.</p><p>Labuda su, kažu, za svaki slučaj odvezli na temeljit pregled u oporavilište za divlje životinje Zoološkog vrta grada Zagreba. Tamo su mu očistili ranu od udice i dobio je potrebnu terapiju. Trenutno je u stacionaru na promatranju, a bude li sve u redu, već danas će ga vratiti na Bundek.</p><p>Komentari na Facebooku su puni podrške, izdvojili smo nekoliko njih:</p>