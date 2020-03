Peter V. Brett: 'Veličanstveni Bazar' i Brayanovo zlato'

Peter V. Brett proslavio se fantasy serijalom “Ciklus o demonima”. Prije 11 godina objavio je prvi roman “Oslikani čovjek”, a serijal se sastoji od pet romana i nekoliko novela. “Veličanstveni bazar” i “Brayanovo zlato” dvije su novele, a trebale bi biti “umetnute” između prvog i drugog romana cijelog ciklusa.

U njima otkrivamo bitne činjenice o Arlenovu životu, koje nismo saznali u “Oslikanom čovjeku”, a Brett je u ove priče uvrstio i neke neispričane iz “Oslikanog čovjeka”. Jedna od njih je i djetinjstvo Arlena, što se nalazi u noveli “Brayanovo zlato”. I tamo je opet na kušnjama, susreće se s nedaćama, a putem, naravno, i spoznaje ljudsku narav.

To je dio koji ne voli, koji ga veže uz oca. Arlen ima opasan zadatak, mora dostaviti grom štapić na Brayanovu goru, i to u snježnim predjelima. On je hrabar i snalažljiv te se opet dokazuje. U “Veličanstvenom bazaru” Arlene je stariji i zreliji, u potrazi za simbolom izgubljenoga grada koji bi mu dao veće moći.

I ovdje upoznajemo neke nove likove, dobivamo opsežniji i detaljniji uvid na cjelokupni “Ciklus o demonima”. Situacije su u globalu nesvakidašnje, a likovi se s njima svakodnevno susreću. Živi se teško, a to Arlen ne prihvaća.

