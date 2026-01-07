Pića koja smiruju bol i upale

Upala je prirodni odgovor imunološkog sustava na ozljedu ili infekciju. Iako često uzrokuje nelagodu, ima važnu ulogu u procesu ozdravljenja jer omogućuje dotok krvi i imunosnih stanica na zahvaćeno područje
Problem nastaje kada upala traje predugo ili se javlja bez stvarne prijetnje, što može dovesti do oštećenja tkiva. Kod kroničnih upalnih stanja, prehrana s protuupalnim učinkom može pomoći u kontroli simptoma. Ovo su napici koji se često navode kao potpora u smanjenju upala i boli.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
ČAJ OD KURKUME
Čaj od kurkume sadrži kurkumin, prirodni spoj s izraženim protuupalnim djelovanjem. Istraživanja pokazuju da kurkumin blokira određene citokine i enzime koji potiču upalne procese te neutralizira slobodne radikale. Studije kod osoba s artritisom bilježe poboljšanje simptoma nakon redovitog uzimanja kurkumina, a neki rezultati ukazuju da može biti usporediv s uobičajenim analgeticima u ublažavanju boli kod osteoartritisa koljena.
ČAJ OD ĐUMBIRA
Đumbir sadrži bioaktivne spojeve gingerol i shogaol koji smanjuju proizvodnju upalnih proteina u tijelu. Istraživanja pokazuju da može ublažiti bol i ukočenost kod osteoartritisa te smanjiti mišićnu bol nakon fizičkog napora. Također se navodi da đumbir može pomoći kod menstrualnih bolova i migrena, uz manji rizik od nuspojava u usporedbi s nekim lijekovima.
SMOOTHIE OD BOROVNICA
Borovnice su bogate antocijanima, pigmentima koji neutraliziraju slobodne radikale i smanjuju upalu. Istraživanja kod osoba s osteoartritisom koljena pokazuju smanjenje boli i ukočenosti, dok pokusi na životinjama sugeriraju da borovnice mogu smanjiti upalu kod različitih stanja.
SOK OD KISELE VIŠNJE
Sok od kisele višnje bogat je antocijanima, snažnim antioksidansima koji štite stanice od oštećenja i smanjuju upalne procese. Redovita konzumacija povezuje se sa smanjenjem učestalosti napada gihta, a neka istraživanja ukazuju i na brži oporavak mišića te smanjenje bolova nakon vježbanja.
ZELENI ČAJ
Zeleni čaj sadrži epigalokatehin galat (EGCG), spoj koji pomaže u blokiranju proteina odgovornih za upalu. Istraživanja sugeriraju da EGCG može smanjiti upalne procese kod artritisa te upalnih bolesti crijeva. Zeleni čaj također sadrži L-teanin, aminokiselinu koja potiče smirenost i koncentraciju te može imati dodatni protuupalni učinak.
MATCHA LATTE
Matcha je fini prah dobiven od posebno uzgojenih listova zelenog čaja. Bogata je katehinima, uključujući EGCG, kao i L-teaninom. Studije pokazuju da redovita konzumacija matche može smanjiti razinu upalnih proteina, primjerice kod upale desni. Matcha latte može se pripremati i s biljnim mlijekom, poput zobenog, bademovog ili sojinog.
SOK OD ANANASA
Ananas sadrži bromelain, enzim s izraženim protuupalnim svojstvima koji razgrađuje proteine povezane s boli i oticanjem. Istraživanja pokazuju da sok od ananasa može ublažiti menstrualne bolove te smanjiti bol nakon stomatoloških zahvata. Bromelain se također povezuje s olakšanjem simptoma kod kroničnih upalnih stanja poput osteoartritisa.
SOK OD CIKLE
Cikla je bogata nitratima koji poboljšavaju protok krvi i snižavaju krvni tlak, ali i antioksidansima koji smiruju upalne procese. Betalaini, pigmenti odgovorni za njezinu crvenu boju, imaju protuupalna svojstva. Studije su pokazale smanjenje upalnih markera kod osoba s povišenim tlakom i dijabetesom tipa 2, kao i brži oporavak mišića nakon fizičke aktivnosti.
TOPLA VODA S LIMUNOM
Limun je bogat vitaminom C, ključnim nutrijentom za sintezu kolagena, koji je važan za zdravlje vezivnog tkiva i hrskavice. Vitamin C djeluje i kao antioksidans, štiteći stanice od oštećenja. Limun sadrži i limonen, spoj koji u istraživanjima pokazuje protuupalna svojstva.
KAMILICA I ROOIBOS
Biljni čajevi poput kamilice i rooibosa sadrže flavonoide i druge spojeve koji pomažu u smanjenju upala. Kamilica se tradicionalno koristi za ublažavanje bolova u zglobovima, živcima i probavnim tegobama, a istraživanja potvrđuju njezin učinak na smanjenje upale desni i probavnog sustava. Rooibos sadrži antioksidanse aspalatin i nothofagin koji smanjuju oksidativni stres i upalne procese.
