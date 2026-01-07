Obavijesti

UKUSNO I KORISNO

Pića koja smiruju bol i upale

Upala je prirodni odgovor imunološkog sustava na ozljedu ili infekciju. Iako često uzrokuje nelagodu, ima važnu ulogu u procesu ozdravljenja jer omogućuje dotok krvi i imunosnih stanica na zahvaćeno područje
Coffee cup in businesswoman's hand. Young woman working with documents and laptop close-up.
Problem nastaje kada upala traje predugo ili se javlja bez stvarne prijetnje, što može dovesti do oštećenja tkiva. Kod kroničnih upalnih stanja, prehrana s protuupalnim učinkom može pomoći u kontroli simptoma. Ovo su napici koji se često navode kao potpora u smanjenju upala i boli. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
