'Pijani penis' postoji - evo što napraviti kada vam se dogodi

Malo je muškaraca koji nisu doživjeli poteškoće u seksualnoj izvedbi nakon noći s puno alkohola - bilo da se bore s postizanjem erekcije ili dosezanjem orgazma.

- U tom trenutku, osjećaj je kao da vam je tijelo izgubilo bilo kakvu kontrolu nad genitalijama. Mislim da je to mehanizam mozga u kojem on kaže: 'hej, nisi dovoljno trijezan da bi koristio svoj penis, tako da ću ga malo isključiti' - rekao je za Huffington Post Garret (32), direktor prodaje iz Seattlea.

Budući da je njegova partnerica imala reakciju punu razumijevanja kad se prvi put to dogodilo, Garreta sjećanje na tu večer nije dugo mučilo.

- Djevojka s kojom sam bio tada mi je rekla da ne brinem jer ne mogu postići erekciju te da je to posve normalno, što je bilo doista pozitivno s njene strane i zahvalan sam joj zbog toga - ispričao je.

Drugi muškarac, 31-godišnji Kelvin iz Sydneya, otkriva da on može 'pokrenuti svoj motor kad puno pije', no orgazam je ono što njemu stvara problem.

- Potrebno mi je minimalno 25 minuta do pola sata, umjesto uobičajenih 10-ak minuta, no najčešće ipak uspijem - kaže on.

Zašto se javlja?

Brza isprika i razumijevanje partnera idealni su, no ipak, jednom kad se dogodi erektilna disfunkcija zbog alkohola, nitko ne želi da mu se ponovi.

Urolozi i seksualni terapeuti objašnjavaju taj fenomen, kao i što učiniti ako ga iskusite. Da biste dobili zadovoljavajuće medicinsko objašnjenje erektilne disfunkcije povezane s alkoholom, morate shvatiti koliko to može biti kompliciran proces, objašnjava dr. Mike Bohl, autor s digitalne klinike Health Guide.

Prvo, mora postojati seksualno uzbuđenje, što zahtijeva koncentraciju. Drugo, mozak mora učinkovito slati signale u penis kako bi mu rekao što da radi. Treće, u tijelu mora biti dovoljno krvi da bi se penis ispunio, zbog čega je važno ostati hidriran. I četvrto, krvne žile se moraju opustiti, omogućujući krvi da prodre u penis.

Alkohol ima sposobnost ometanja svakog koraka u tom procesu, rekao je Bohl.

Foto: mactrunk

Prvo, alkoholiziranje može otežati koncentraciju ili koordinaciju. Drugo, alkohol je poznat kao depresiv središnjeg živčanog sustava, što znači da usporava električnu aktivnost u mozgu i živcima. Treće, alkohol dehidrira - razmislite o tome koliko piškite dok pijete - vaše tijelo gubi puno volumena. I četvrto, konzumiranje alkohola utječe na sužavanje krvnih žila, što je suprotno onome što želite kad pokušavate dobiti erekciju.

Čak i ako se savladaju sve te prepreke, ostaje ona orgazma iz svih gore navedenih razloga.

Postoji li alkohol od kojeg 'ne visi'?

- Što se toga tiče, ne postoji zaista dobar ili loš alkohol - kaže urolog Aaron Spitz i autor knjige 'The Penis Book: Doctor's Complete Guide to Penis.'

Objašnjava da iako vino ima fitonutrijente - biljne sastojke s blagotvornim učinkom za zdravlje, od vina će 'visiti' kao i od drugog alkohola.

- To vjerojatno nije odgovor koji želite čuti, no najsigurnije što možete napraviti je naprosto usporiti s pićem koje ste odabrali - ističe Spitz.

Postoji li ženski ekvivalent - pijana vagina?

Muškarci nisu jedini na čije seksualne performanse utječe alkohol.

- Učinci prekomjernog alkohola manje su uočljivi kod žena, no to ne znači da ih nema - objašnjava Stephen Snyder, seksualni terapeut i autor knjige 'Kako imati čudno sjajan seks u dugoj vezi'.

Ženski mozak podvrgnut je istim učincima alkohola koji suzbijaju seksualno uzbuđenje. To rezultira smanjenom cirkulacijom prema vagini i klitorisu, što rezultira gubitkom podmazivanja i poteškoćama postizanja orgazma.

Što je s napušenim penisom?

Brojni muškarci tvrde sa se nakon pušenja marihuane osjećaju potentnije, no istina je kako je samo promijenjena njihova percepcija te im se čini da je seks bolji ili da dulje traje.

Ipak, marihuana nema ni približno sličan učinak kao teže supstance, poput kokaina. Prema izvještajima, muškarci se na kokainu osjećaju izrazito raspoloženi za seks. No, zalud im želja, ona je neutaživa - jer većinom ne mogu uopće postići erekciju.

Ako se pijani penis često događa...

Ne bi bilo loše potražiti liječničku pomoć, savjetuju stručnjaci. Naime, alkohol je nervni toksin, a prevelike količine mogu uništiti živce koji stimuliraju penis, zbog čega erekcija postaje otežana.

- Puno je alkoholičara koji pate od erektilne disfunkcije, a ako vam se to opetovano događa, razmislite o tome pijete li previše i je li vrijeme da potražite pomoć - ističe Bohl.

Kod povremenih situacija, najbolji su saveznici vrijeme, voda i tuš.

