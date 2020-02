Zach (24) nikada u životu nije oprao penis: Bio sam s 40 žena

Zach (24) je imao problema s penisom i umjesto da privatno ode doktoru, odlučio je svoj problem podijeliti u britanskoj TV emisiji 'Sex Clinic'. Tamo je penis morao pokazati liječnici, ali i svim gledateljima emisije, piše IFLscience.

- Moj penis nekada neće raditi kako treba. Kožica me boli kada se spusti ispod glavića - objasnio je u emisiji.

Liječnici je rekao da osjeća kako je kožica jako uska, pogotovo tijekom seksa, a i da se u posljednje vrijeme pojavio čudan miris.

Foto: E4

- Već dugo imam seksualne odnose, ali tek u posljednje vrijeme kožica mi se počela povlačiti preko glavića - rekao je.

Probleme je počeo imati prije devet mjeseci.

- Pogledao sam dolje i ulovila me panika. Sve se steglo na vrhu i izgledalo je grozno, a smrad je bio još gori. Pomislio sam si da nešto nije u redu - ispričao je.

Opisao je i kako zbog svog problema nekada nije mogao dovršiti seksualni odnos te da je imao osjećaj kao da je podbacio.

Posljednja partnerica mu je rekla da mu se 'povećao', a umjesto da ga to zabrine, on je zaključio da mu penis još raste.

Liječnica u emisiji rekla mu je da mu se penis nije prirodno povećao već da se vjerojatno radi o upali penisa i kožice te da mora otići do specijalista.

Tijekom pregleda, specijalistica mu je rekla da prevuče kožicu unatrag preko penisa, a on joj je priznao da je to najviše što je ikad u životu povukao kožicu. Tada joj je bilo jasno o čemu se radi.

- Ta bijelo-žuta tvar koja ti se nagomilala ispod kožice zove se smegma i većinom se sastoji od odumrlih stanica - rekla mu je.

Nagomilavanje te tvari nije zdravo i može dovesti do upala i infekcija. Inače se se rješava pranjem, ali Zach u cijelom životu to nikada nije napravio.

Lots of talk on social media about Zach #thesexclinic It is not uncommon to see #Smegma on examination in clinic; he is NOT the only one who has experienced this problem #keeptalking #letstalkaboutsex #nojudgement #stopstigma pic.twitter.com/UYjo2SlRr4