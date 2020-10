Istraživanje: Kava prije doručka narušava razinu šećera u krvi

Kava prije doručka štetna je posebno ako ste loše spavali. Popijete li je tek nakon doručka, to može biti bolje za održavanje zdrave razine šećera u krvi, tvrde istraživači

<p>Kontrola šećera u krvi je oslabljena ako je prva stvar s kojom započinjete dan šalica kave, pokazalo je novo istraživanje Centra za prehranu, tjelovježbu i metabolizam sa Sveučilišta Bath. To se posebno odnosi na jutra nakon neprospavane noći, pokazuje studija objavljena u British Journal of Nutrition. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Napitak bez kojeg ne možemo zamisliti početak dana</p><p>- S druge strane, popijete li kavu iza doručka, to može biti bolje za održavanje zdrave razine šećera u krvi. Ovo može imati važne zdravstvene beneficije za sve nas - kaže u izvješću profesor James Betts, jedan od direktora Centra za prehranu, tjelovježbu i metabolizam Sveučilišta Bath, koji je nadzirao studiju, donosi <a href="https://www.foxnews.com/food-drink/drinking-coffee-before-breakfast-negative">Fox News.</a></p><p>Studijom je bilo obuhvaćeno 29 muškaraca i žena, a praćeni su tijekom tri različita eksperimenta preko noći. Sudionici su imali jednu noć neometanog sna, a zatim su ujutro prvo popili zašećereno piće, pa kavu. </p><p>Potom su imali noć poremećenog sna, uz buđenje svakih sat vremena po pet minuta, te ujutro popili slatko piće i potom kavu. Na kraju su proveli još jednu ugodnu i noć isprekidanog sna, nakon čega su prvo popili kavu, pa 30-ak minuta kasnije i zaslađeno piće. Svaki puta izmjeren im je šećer u krvi, prije i nakon što su nešto unijeli u organizam. </p><p>Prema studiji, kad su sudionici prvo popili kavu, razina glukoze u krvi povećala se za oko 50 posto nakon što su popili 'doručak'. Međutim, kad su sudionici prvo popili zamjensko piće za doručak i obrok, nije izgledalo da postoji negativan učinak na razinu glukoze ili reakcije na inzulin.</p><p>Iako je studija bila ograničena i potrebna su daljnja istraživanja učinaka kofeina ujutro na metabolizam, rani nalazi sugeriraju da bi pijenje kave prvo moglo ograničiti sposobnost tijela da prerađuje šećer odmah nakon toga.</p><p>- Moramo saznati mnogo više o učincima spavanja na naš metabolizam, među ostalim i to koliki je poremećaj spavanja potreban da bi se poremetio metabolizam i koje su dugoročne posljedice toga, kao i kako vježbanje, na primjer, može pomoći u suočavanju s nekim od tih promjena - kaže glavni istraživač Harry Smith u Bathu.</p><p>Ukratko, svi oni koji ujutro imaju mantru 'ne približavajte mi se dok ne popijem kavu'. možda će ju promijeniti u 'ne približavajte mi se dok nešto ne prigrizem', kako bi očuvali zdravlje. </p>