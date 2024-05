Pilotu su oteli sina. Dali su otkupninu 'krivim' otmičarima

Sin pilota Charlesa Lindbergha, Charles Augustus Lindbergh, imao je samo 20 mjeseci kada je otet iz krevetića na drugom katu obiteljske kuće. Nešto više od dva mjeseca nakon otmice, 12. svibnja 1932. godine, tijelo malenog pronašli su samo tri kilometra od obiteljske kuće. Otmica je bila jako medijski popraćena, a nazivali su je "zločinom stoljeća", a uključio se i FBI.

Vlasti su pregovarale o otkupnini s više samoprozvanih otmičara. Kasnije se ispostavilo da su se lažno predstavljali, a ukupno im je isplaćeno 50.000 dolara. Tragovi su ipak doveli do njemačkog imigranta Brune Richarda Hauptmanna, koji je uhićen 1934. u New Yorku. U "suđenju stoljeća" osuđen je na smrt. Priznao je zločin, a mnogi vjeruju da je to bilo pod policijskom prisilom. Pogubili su ga na električnoj stolici 1936. godine. Neki su teoretizirali kako je Lindberg bio dio cijele otmice, a ima i onih koji tvrde da je sam ubio sina i organizirao otmicu kako bi prikrio svoje tragove.

Okrunjen engleski kralj Đuro VI.

Engleski kralj Đuro VI. rođen je kao Albert Frederick Arthur George, a bio je kralj Ujedinjenog Kraljevstva i zemalja Commonwealtha te car Indije, od bratove abdikacije do svoje smrti. Okrunjen je 12. svibnja 1937. godine. Dana 20. siječnja 1936. godine umro je Đurin otac i kruna je automatski prešla u ruke njegovog brata, a Đuro mu je bio presumirani nasljednik. Novi kralj, Eduard VIII., nije dobio podršku svojih savjetnika kada im je dao do znanja da namjerava oženiti svoju dotadašnju ljubavnicu, dva puta razvedenu Amerikanku Wallis Warfield. Rekli su mu da britanski narod neće prihvatiti Amerikanku s dva živa bivša muža za svoju kraljicu, Eduard VIII. je odlučio abdicirati. Albert nije želio prihvatiti krunu, ali je, bez obzira na svoje želje, postao kralj.

Predstavljeno prvo automatizirano računalo

Njemački inženjer Konrad Zuse je 12. svibnja 1941. godine u Berlinu predstavio prvo svjetsko funkcionalno, potpuno automatizirano i programabilno računalo nazvano Z3. Napravljen je od 2000 prijenosnika. Koristili su ga za fine proračune aerodinamike krila kod konstrukcije zrakoplova, a original je uništen u savezničkom bombardiranju Berlina 1943.

