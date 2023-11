Stoker, pisac romana 'Drakula', nikad nije posjetio Rumunjsku

Vlad III. bio je poznat i kao Drakula (Zmajev sin). Vladao je Vlaškom u tri navrata i stalno se borio za prijestolje s drugim pretendentima. Za to se koristio prilično okrutnim metodama. Drakula je svoju treću, i posljednju vladavinu, započeo na današnji dan, 26. studenoga 1476. godine. Prema legendama, Drakula je poginuo u zasjedi. Priča se da su ga ubili njegovi vojnici zamijenivši ga za turskog vojskovođu. Glavu su mu odrezali i poslali turskom sultanu Mehmedu II. Osvajaču, velikom Drakulinu neprijatelju. U Rumunjskoj je danas slavljen kao narodni junak, a njegova okrutnost poznata je danas u cijelom svijetu. Poslužio je i kao inspiracija za vampira grofa Drakulu, glavni lik gotičkog romana "Drakula" Brama Stokera iz 1897. godine, a najpoznatiji je vampir u literaturi i na filmu. Dvorac Bran u južnoj Rumunjskoj godišnje posjeti pola milijuna turista u potrazi za legendama o okrutnom grofu. Zanimljivo je da pisac Stoker nikad nije posjetio Rumunjsku.

Foto: DREAMSTIME

Tina Turner bi danas proslavila 84. rođendan

Kraljica rock and rolla, Tina Turner, napustila nas je ove godine. Danas bi proslavila 84. rođendan. Prodala je 200 milijuna ploča, dobila osam Grammyja, časopis Rolling Stone stavio ju je na listu Besmrtnika - najvećih umjetnika svih vremena. Iza svjetla reflektora, privatni život i nije joj bio tako blještav. Kad joj je bilo deset godina, majka je napustila nju i sestru Alenu, a tri godine kasnije to je učinio i otac. Imala je 17 godina, kad je klubu Imperial upoznala blues gitarista Ikea Turnera, koji je ondje nastupao sa svojom grupom Kings of Rhythm. Postala je prateći vokal. Uskoro je s bendom snimila pjesmu "A Fool in Love", koja je postala hit. Promijenila je ime u iz Anna Mae u Tina i postala prepoznatljivi simbol Ikeova benda. Kasnije se i udala za njega, ali trpjela je nasilje. Bio je ovisnik, tukao ju je i maltretirao. Napustila ga je 1978. godine i nastavila solo karijeru.

Foto: Niall Carson/Press Association/PIXSELL

Otvorena Tutankhamonova grobnica

Na današnji je dan otvorena Tutankhamonova grobnica u egipatskoj Dolini kraljeva. Prvi su u nju ušli arheolog Howard Carter, koji ju je otkrio, i njegov financijer Lord Carnarvon.

