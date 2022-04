Piši mi, piši...: Penkala je prije 116 godina izumio ‘penkalu’

Foto: Wikipedia/Mihaela Erceg

Penkala je 1908. u Zagrebu počeo konstruirati i zrakoplov kojim je upravljanje trebalo biti jednostavno. Ideja nije do kraja provedena u djelo, no bio je to prvi zrakoplov koji je sagrađen u Hrvatskoj

Eduard Slavoljub Penkala zaslužan je za to što danas imamo mehaničke olovke - penkale, ali one su samo jedan od mnogobrojnih izuma na kojima je radio. Ovaj svestrani izumitelj rođen je u Slovačkoj 20. travnja 1871., a nakon što je diplomirao kemiju na Kraljevskoj tehničkoj visokoj školi u Dresdenu 1898. godine, preselio se 1900. u Zagreb. Ubrzo je ovaj hrvatski inženjer kemije i izumitelj poljskoga podrijetla patentirao termofor, a usporedno s tim radio je na izumima mehaničke olovke i nalivpera. Prvu mehaničku olovku na svijetu patentirao je 1906. godine, a 1907. godine patentirao je prvo nalivpero na svijetu s čvrstom tintom. Inženjer Penkala izumio je i preparat protiv svih vrsta reumatičnih bolova, zatim prve deterdžente za pranje rublja (plavilo), pa i insekticid.