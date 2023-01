Pitala je umjetnu inteligenciju treba li se rastati - odgovor ju je skroz šokirao i počela se tresti...

Nakon afere s ljubavnikom kojeg je upoznala online, žena se pitala treba li napustiti muža nakon pet godina braka ili ne. Otkrila je kako je pomoću umjetne inteligencije odlučila hoće li ostaviti muža.

Poznata kao 'Sarah', 37-godišnjakinja je posljednjih šest mjeseci bila u vezi s ljubavnikom kojeg je upoznala na online stranici za upoznavanje oženjenih partnera, odnosno onih koji žele prekršiti bračne zavjete.

Diskretna internetska stranica za bračne afere, rekla je da njeni članovi često dijele svoja iskustva kao dio procesa povratnih informacija članova i zatražila je dopuštenje za dijeljenje Sarine jedinstvene priče.

Foto: Dreamstime

Sarah radi u tehnološkom sektoru i uronjena je u svijet umjetne inteligencije. Sada je iskoristila trend koji zahvaća svijet, izvan ureda, u svom privatnom životu, kako bi bolje razumjela svoju aferu i odluke koje donosi.

Između Božića i Nove godine, problemi u njezinom braku - uključujući stalne svađe - došli su do vrhunca i znala je da treba odlučiti hoće li pokušati popraviti stvari kod kuće ili će ostaviti muža zbog ljubavnika.

Sarah je zatražila od umjetne inteligencije da joj odgovori što bi trebala učiniti. Ispostavilo se da ju je odgovor ostavio potpuno u 'šoku'.

Sarah je objasnila zašto se obratila umjetnoj inteligenciji da donese tako veliku odluku, prenosi Daily Star.

- Ustvari sam tražila od aplikacije da mi napiše priču na temelju moje trenutne situacije i što bi osoba u priči trebala učiniti u propalom braku, dok osjećam uzbuđenje zbog afere koju sam imala. Ono što je fascinantno je kako se tako dobro poklopilo s mojom dilemom i čak uzelo u obzir moju vlastitu sreću. Kraj priče mi je rekao da svoju sreću trebam staviti na prvo mjesto i ostaviti muža, što sam sada i učinila - ispričala je.

Foto: Dreamstime

Umjetna inteligencija je postala fenomen jer korisnici eksperimentiraju s njom za pisanje pjesama, e-poruka za posao i svega ostalog. Zbog impresivnih vještina umjetne inteligencije, to je potaknulo sveučilišta da provedu protokole kako bi spriječili studente da je koriste za varanje. Drugi su je koristili za online spojeve kako bi potencijalnim partnerima isporučili romantične riječi.

Sad Sarah živi sa svojim ljubavnikom i zahvalna je na poticaju koji je dobila.

- To mi je dalo poticaj koji mi je bio potreban da napravim skok i napustim vezu koja je dugo bila u zastoju. To svakako nije nešto na čemu bih inzistirala da druge žene u sličnim situacijama pokušaju. Bio je to više slučaj da sam bila u blizini te tehnologije i da mi je uspjelo - kaže Sarah.

