Objavu dijeli Will Claussen (@keepitclaussy) Kol 16, 2020 u 6:43 PDT

- Henry ima najsla\u0111u du\u0161u i nikada nikome nije rekao ni jednu lo\u0161u\u00a0rije\u010di i on je jednostavno najbolji odabir za kuma - rekao je Will.

Video je sada na Instagramu pregledan vi\u0161e od 48 000 puta, prenosi Insider.

\u00a0

Pitao je brata da mu bude kum: Njegova reakcija će vas rastopiti

Will Claussen (24) vjenčat će se u srpnju 2021. godine. Zamolio je svog brata Henryja (22), koji ima Downov sindrom, da mu bude vjenčani kum, a njegova reakcija je preslatka

<p>Will je pitao je svog brata Henryja (22) da mu bude vjenčani kum tako što je zakopao bocu s porukom</p><p>- Henry, ti si već moj najbolji brat i moj najbolji prijatelj, zato molim te reci da i budi i moj najbolji vjenčani kum - pisalo je u poruci.</p><p>Cijela situacija je snimljena, a videozapis je Will podijelio na svom Instagram profilu. Henryja su, kada je saznao da njegov brat želi da mu on bude vjenčani kum, preplavile emocije i odmah je skočio bratu u naručje.</p><p>- Henry ima najslađu dušu i nikada nikome nije rekao ni jednu lošu riječi i on je jednostavno najbolji odabir za kuma - rekao je Will.</p><p>Video je sada na Instagramu pregledan više od 48 000 puta, prenosi <a href="https://www.insider.com/video-groom-asks-brother-best-man-message-in-bottle-2020-8?utm_medium=social&utm_campaign=sf-insider-main&utm_source=facebook.com" target="_blank">Insider.</a></p><p> </p>