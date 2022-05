Pjesme koje najbolje opisuju svaki znak kad se zaljubi: Bika diraju u srce, a Lav suze roni

Ovan - Don't Stop Believin' (Journey)

'Workin' hard to get my fill

Everybody wants a thrill

Payin' anything to roll the dice

Just one more time'



Nemoj prestati vjerovati, drži se za taj osjećaj... Ovnovi su vječni optimisti i uvijek će vjerovati u pozitivno. Njima doista neće biti teško sjesti na ponoćni vlak i otići u nepoznato za ljubav.

Bik - Total Eclipse of The Heart (Bonnie Tyler)

'Every now and then I get a little bit terrified

And then I see the look in your eyes'

Vrlo senzibilni i ustrajni Bikovi prepoznat će se u ovoj sudbinskoj priči o ljubavi. Pogotovo ako im je ljubav iskliznula kroz prste, ovo je ultimativna balada za mozganje što bi bilo kad bi bilo.

Blizanci - More Than A Feeling (Boston)

'It's more than a feeling (more than a feeling)

When I hear that old song they used to play (more than a feeling)'

Ova energična balada o izgubljenoj ljubavi koja je morala otići objedinit će sve velike emocije koje Blizanci posjeduju.

Rak - I Don't Want To Miss A Thing (Aerosmith)

'I could spend my life in this sweet surrender

I could stay lost in this moment forever

Every moment spent with you is a moment I treasure'

Nježni i obiteljski orijentirani Rakovi žive za svaki bitan trenutak u svom privatnom životu. Ova pjesma to savršeno opisuje.

Lav - I'll Be There For You (Bon Jovi)

'I'd live and I'd die for you

I'd steal the sun from the sky for you

Words can't say what love can do

I'll be there for you'

Nema bolje balade koja opisuje odanog Lava. Unatoč egoističnoj pojavi, ove mace su senzibilne duše koje će uvijek stajati uz svoje voljene i pustiti suzu zbog ljubavi.

Djevica - Every Rose Has It's Thorn (Poison)

'I know I could have saved a love that night

If I'd known what to say

Instead of makin' love

We both made our separate ways'

Analitične Djevice potpuno razumiju ime ove balade i znaju da je za blaženstvo ljubavi potrebno katkad i patiti.

Vaga - November Rain (Guns 'N' Roses)

'When I look into your eyes

I can see a love restrained

But darlin' when I hold you

Don't you know I feel the same?'

Idealistična i diplomatična Vage znak je koji će najlakše dati drugu šansu poljuljanoj ljubavi. Ova pjesma je upravo o posljednjem tračku nade u posrnuloj vezi.

Škorpion - Love Hurts (Nazareth)

'Not tough or strong enough

To take a lot of pain, take a lot of pain

Love is like a cloud

Holds a lot of rain'

Iako ne biste nikad povezali ovu baladu sa samouvjerenim Škorpionima, duboko u sebi oni su vrlo osjećajna bića koje ova pjesma pogađa ravno u dušu.

Strijelac - Is This Love (Whitesnake)

'I can feel my love for you

Growing stronger day by day

An' I can't wait too see you again

So I can hold you in my arms'

Prezauzetim Strijelcima se doista može dogoditi da se pitaju 'jesam li zaljubljen/a' i 'je li ovo stvarno ljubav?'. Prezauzeti avanturama i putovanjima, njima se može dogoditi da im se ljubav neprimjetno prišulja.

Jarac - I Remember You (Skid Row)

'Remember yesterday, walking hand in hand

Love letters in the sand, I remember you

Through the sleepless nights through every endless day

I'd want to hear you say, I remember you oh oh'

Ovaj znak poznat je po svojoj vjernosti i odanosti životnom partneru. Za onoga za koga se odluče bit će cijeli život, što god se dogodilo.

Vodenjak - Love Will Tear Us Apart (Joy Division)

'When routine bites hard,

And ambitions are low,

And resentment rides high,

But emotions won't grow'

Ovo je znak koji promišlja dublje od ostalih. Posebni su, originalni, a ljubav njihova života mora biti osoba koja će znati ići u korak s njima.

Ribe - Heaven (Warrant)

'Heaven isn't too far away

Closer to it everyday'

Strastveni, ultra osjetljivi i predani ljubav zamišljaju na najromantičniji mogući način. Ova pjesma govori upravo o ljubavi iz bajke.

Najčitaniji članci