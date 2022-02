Dragi Mevludine,

imala sam težak život i mnogo sam propatila, sad sam stabilno, ali opet proživljavam obiteljsku tragediju. Zasad se uspijevam nositi s tim. Zanima me hoću li se udati i kakva će mi biti budućnost. Hoću li naći pravoga, hoću li biti uspješna, ostvariti se onako kako bih željela? Hvala.

šifra: budućnost

Odgovor:

Pozitivni ste, temeljiti, vrlo predani, odani i otvoreni. No vidim da ste požrtvovni i vrlo vam je napeto u obitelji, vidim da se trudite oko njih, no ne cijene vas. Budući da ste ambiciozni i kreativni, trebate sada malo na sebe misliti. Mladi ste, radite na sebi i svojim ciljevima. Do kraja ove godine vas očekuje stabilna veza s pozitivnim, dobronamjernim i elokventnim muškarcem. Upoznat ćete se kroz neki posao, no neće biti iz vašeg mjesta. Vidim da ćete biti zadovoljni i sretni, naročito za dvije godine. Vidim vas u braku s njim, imat ćete i djecu. Aspekti su vam povoljni tijekom kolovoza i listopada, bit ćete sretne ruke na mnogim poljima. Nemojte biti previše strogi prema sebi, opustite se. Zdravlje vam je dobro. Sretno!