Pjevač Drake ponosan na svoju kolekciju Hermes Birkin torbica

Još 2017. godine, Drake je izjavio da će njegova buduća supruga dobiti poklon iznenađenja, a pritom je mislio na kolekciju najskupljih modela Hermès Birkin torbica, objavio je Yahoo.com. Drake i dalje nije u braku, a torbice čekaju u njegovoj vili u Torontu, gdje pjevač provodi ove dane.

Does it birkin bag, belong to him? 😂😂😂 pic.twitter.com/AaDtzXXbnc