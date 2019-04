Plaćaju im operacije: Mama kći potiče na seks sa 'sponzorima'

Georgina Clark (41) i njena kćerka Kayla Morris (23) su nedavno gostovale u emisiji ITV televizije 'The Kyle Files', gdje ih je ugostio voditelj Jeremy Kyle.

Kyle je u svom showu suočio majku sa njenom ovisnošću o plastičnim operacijama, a rekao joj je i da smatra da je 'odvratno što svojoj kćerki dopušta da se seksa sa starijim muškarcima, koji nakon toga i njoj i mami plaćaju za plastične operacije'.

Kayla je rekla da je za njenu opsjednutost estetskim operacijama najviše krivo vrijeme u kojem živimo, i pritisak koji stvaraju društveni mediji s fotografijama 'savršenih žena'. Dodala je i da nam poznate influencerice poput sestara Kardashian 'prodaju' trendove koje je mladim djevojkama teško pratiti, i da su one jedan od razloga što je poželjela veće grudi i stražnjicu. Zbog pritiska poznatih i slavnih, i onoga što vidi na društvenim mrežama je, kaže, poželjela 'napumpati' usta i povećati grudi.

Njena majka Georgina također je priznala da je s vremenom postala ovisna o plastičnim operacijama, a objasnila je i da 'nikako nije zadovoljna svojim izgledom jer uvijek smatra da joj još nešto nedostaje'.

Foto: Profimedia.hr

Voditelj je iskoristio priliku da ju pita i 'kakva to majka svojoj 18-godišnjoj kćeri dopušta da se seksa sa starijim muškarcima da bi si tako platila kozmetičke "popravke'. Iako je na početku negirala da je znala išta o tome, Georgina mu je konačno odgovorila da se užasno osjeća zbog toga.

Kako je Georgina objasnila, Kayla je svoje tinejdžerske godine provela razmišljajući o tome što bi sve na sebi promijenila, i planirajući estetske operacije. A o tome da promijeni svoj izgled mlada djevojka počela je sanjati kad joj je bilo samo 11 godina, jer je, kaže, htjela izgledati kao Katie Price. Ubrzo je majku nagovorila da joj dopusti da poveća usne, a danas obje priznaju da su postale ovisne o 'nožu plastičara'.

Georgina je već prije u jednom razgovoru za Daily Mail rekla kako je zapravo 'sretna što joj se kći skida za novac i tako plaća operacije', a nije joj smetalo ni kad je Kayla našla 'sponzora', muškarca starijeg od 50 godina. No u emisiji je kći majku očito iznenadila kad je izjavila kako joj je 'dosta operacija, te da bi htjela izgledati što je prirodnije moguće'.

- Prvu sam operaciju obavila sa 12 godina, i sjećam se kako sam uzbuđena bila - ispričala je djevojka, dodajući da je 'teško biti mlada žena u današnje vrijeme kad se sve vrti oko selfija, Instagrama i zvijezda poput Kim Kardashian'.

- Ako u današnje vrijeme niste zadovoljni sobom i sretni zbog svog izgleda, pod utjecajem medija ćete se odlučit na neku fizičku promjenu, pogotovo ako za to imate novca - rekla je Kayla u emisiji, i dodala kako ne želi više operacija jer sada želi izgledati što prirodnije, te da 'ne može ni gledati svoje stare fotografije jer sama sebi izgleda blesavo i smiješno'.

Foto: Profimedia.hr

- Ali ja mislim da su ti super te 'prevelike' usne - odgovorila joj je na to majka, kojoj je onda voditelj rekao da bi se on smatrao prilično lošim roditeljem kad bi svojoj 18-godišnjoj kćerki dopuštao da za novac spava sa starijim muškarcima, i to da plati za estetske zahvate. Na to mu je Georgina rekla da se 'ni ona ne osjeća dobro zbog toga', ali nije imala nikakvo 'opravdanje' za svoje ponašanje.

- Jako sam sretna što imam kći kao što je Kayla, koja mi plaća operacije. Ne mislim da je loše što ima 'sponzora' ili što izvodi striptiz da nam plati operacije. Nas dvije živimo život iz snova zbog toga - rekla je Georgina, inače majka četvero djece, u intervjuu koji je prije dala prije za MailOnline. Dodala je 'i da je 'ponosna na svoju kći'.