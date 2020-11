Evo pregleda povijesti tog spomenika koje dijelom mogu objasniti i kako su i za\u0161to kontroverze nastale, te kako je memorijalni centar postao ono \u0161to danas jest: .

Prije nego \u0161to je postalo poznato kao Mount Rushmore, indijansko pleme Lakota je ovu granitnu formaciju nazivalo je\u00a0Tunkasila Sakpe Paha ili 'Planina \u0161est djedova'. Bilo je to mjesto za molitvu i pobo\u017enost za domoroce s Velikih ravnica, obja\u0161njava Donovan Sprague, \u0161ef odjela za povijest na koled\u017eu Sheridan u Wyomingu i \u010dlan plemena Sioux River Cheyenne.

Polo\u017eaj planine u Crnim brdima tako\u0111er je bio zna\u010dajan.

- To je sredi\u0161te svemira na\u0161ih ljudi - poja\u0161njava.\u00a0\u00a0Za zajednice Lakota, Cheyenne i Arapaho regija nije bila samo duhovno va\u017ena, ve\u0107 je i to bilo podru\u010dje\u00a0 gdje su plemena skupljala hranu i biljke koje su koristili u\u00a0medicini.

Krajem 1800-ih, euro-ameri\u010dki doseljenici po\u010deli su se gurati u Crna brda,\u00a0rasplamsavaju\u0107i sukobe \u00a0s autohtonim stanovni\u0161tvom. Ameri\u010dka vlada potpisala je Ugovor iz Fort Laramie 1868. godine, daju\u0107i plemenu Lakota\u00a0ekskluzivno kori\u0161tenje Crnih brda, no u roku od\u00a0\u00a0deset godina u toj je regiji otkriveno zlato i SAD su 1877. godine prekr\u0161ile\u00a0ugovor i preuzele\u00a0zemlju .

- Ono \u0161to se dogodilo s Crnim brdima tako je o\u010dita\u00a0kra\u0111a u odnosu na zakone SAD-a -ka\u017ee Christine Gish Hill, profesorica antropologije na Dr\u017eavnom sveu\u010dili\u0161tu Iowa, koja je istra\u017eivala\u00a0zna\u010denje planine Rushmore za indijanske Indijance.

Nakon toga, doseljenici i traga\u010di za zlatom slili su se u to podru\u010dje, a 1884. posjetio ga je i odvjetnik iz New Yorka, Charles Rushmore, kako bi\u00a0sklopio dogovor o rudniku kositra. Tako je Planina \u0161est djedova kasnije dobila njegovo ime.\u00a0

Zemlji\u0161ni spor nikada nije rije\u0161en. Dvadesetih godina pro\u0161log stolje\u0107a plemena Lakota tu\u017eila\u00a0su ameri\u010dku vladu zbog kra\u0111e, \u0161to je ozna\u010dilo po\u010detak pravne bitke koja \u0107e se vu\u0107i desetlje\u0107ima.\u00a0

Do 1920-ih Ju\u017ena Dakota, danas ameri\u010dka dr\u017eava, postala je odredi\u0161te za putovanje Amerikanaca u njihovim 'ko\u010dijama bez konja'. Dolazili su automobilima, kako bi posjetili novoimenovani Nacionalni park-\u0161umu\u00a0'Black Winds' i Nacionalni\u00a0park\u00a0'Wind Cave'.\u00a0Guverner Peter Norbeck izgradio je autocestu \u00a0Needles, slikovitu rutu koja je\u00a0vijugala kroz kultne granitne formacije Crnih brda.

No Doane Robinson, povjesni\u010dar iz Dr\u017eavnog povijesnog dru\u0161tva Ju\u017ene Dakote, vjerovao je da dr\u017eavi treba vi\u0161e kako bi privukla turiste. pa je 1924. godine, saznav\u0161i da postoje ideje o tome da se li\u010dnosti\u00a0\u00a0vo\u0111a Konfederacije ukle\u0161u na stranu Stone Mountain\u00a0u Georgiji, pokrenuo je kampanju da se ideja preseli k njima. Dodu\u0161e,\u00a0Robinson je to zamislio kao odu starom Zapadu, s rezbarijama povijesnih li\u010dnosti poput Lewisa i Clarka te\u00a0vo\u0111e Lakota plemena\u00a0Red Clouda. Povezao\u00a0se s kiparom\u00a0 Gutzonom Borglumom,\u00a0koji \u0107e granitnu planinu pretvoriti u ono \u0161to je danas.

Borglum je stekao slavu skulpturama u \u010dast ameri\u010dke povijesti, ali i svojom osobno\u0161\u0107u. U Georgiji se uklju\u010dio u Ku Klux Klan, koji je pomogao u financiranju projekta Stone Mountain. Ali, ubrzo se\u00a0 po\u010deo sukobljavati s Memorijalnom udrugom Stone Mountain. U velja\u010di\u00a01925. udruga ga\u00a0 je otpustila, navode\u0107i da je lo\u0161e\u00a0 upravljao\u00a0sredstvima te da je problem u njegovom 'uvredljivom egoizmu i zabludi oko vlastite veli\u010dine'. Njegova smjena postala je vijest kad je uni\u0161tio nacrte za Stone Mountain i pobjegao iz dr\u017eave.\u00a0

Ve\u0107 u kolovozu 1925. Borglum je pristao raditi na brdu Rushmore,\u00a0ali ne prema ideji koju mu je predstavio Robinson. On je projekt vidio kao\u00a0 dokaz ameri\u010dke iznimnosti i zagovarao je da se na njemu prikazuju predsjednici koji su klju\u010dni za \u0161irenje zemlje.

George Washington, prvi predsjednik zemlje, predstavljao bi njezino ro\u0111enje. Thomas Jefferson, koji je kupnjom teritorija Louisiane gotovo udvostru\u010dio veli\u010dinu zemlje, zalagao se za njezino \u0161irenje na zapad. Theodore Roosevelt, koji je nadzirao izgradnju Panamskog kanala, bio je simbol gospodarskog rasta. A Abraham Lincoln odabran je zbog borbe za o\u010duvanje nacije u gra\u0111anskom ratu.

Tijekom sljede\u0107ih 16 godina Borglum se prepirao sa saveznom vladom oko financiranja i nadzora nad projektom Planine Rushmore, koji nikad nije tehni\u010dki dovr\u0161io.\u00a0Borglum se nadao da \u0107e predsjednike urezati do pojasa i izrezbariti opis spomen-obilje\u017eja pored njih. No, kad je postalo jasno da za potonje nema dovoljno mjesta, odlu\u010dio je sagraditi sobu iza lica za pohranu ameri\u010dkih povijesnih artefakata.

Godine 1938. Borglum je zapo\u010deo miniranje tunela\u00a0za tu dvoranu. No, kako se ve\u0107 nazirao po\u010detak rata, ameri\u010dka vlada zabrinula se za to ho\u0107e li cijeli projekt biti mogu\u0107e financirati, pa su mu nalo\u017eili da pri\u010deka s dvoranom dok glave ne budu izrezbarene.

Borglum je jo\u0161 usavr\u0161avao te glave kad mu se zdravlje po\u010delo pogor\u0161avati. Preminuo je 6. o\u017eujka 1941. godine, ostaviv\u0161i sinu\u00a0Lincolnu\u00a0da nastavi posao. Ali planina je imala ograni\u010denu koli\u010dinu povr\u0161ine za rezbarenje, pa Jeffersonova ruka nije mogla biti dovr\u0161ena zbog kvalitete kamena. Jo\u0161 gore, ponestajalo je novca.\u00a0

Projekt je progla\u0161en dovr\u0161enim 31. listopada 1941. godine.\u00a0Tunel koji je Borglum izbu\u0161io za Ku\u0107u zapisa ostao je prazan sve do\u00a0 1998. godine, kada je Slu\u017eba nacionalnog parka postavila svof od titana na pod, ispunjavaju\u0107i ga podacima o planini Rushmore, predsjednicima i povijesti SAD-a. Ova ne ba\u0161 tajna soba nije otvorena za javnost, ali o njoj se \u010desto naga\u0111a.\u00a0

Mount Rushmore na\u0161la se i u posljednjim scenama u\u00a0 trileru Alfreda Hitchcocka 'North by Northwest' iz 1959. godine. No, samo snimanje nije pro\u0161lo bez kontroverzi: Naime,\u00a01958. Slu\u017eba nacionalnog parka odobrila je Hitchcocku dozvolu za snimanje kod spomen obilje\u017eja, pod uvjetom da ono ne slu\u017ei kao kulisa za nasilne scene. Hitchcock je, tako,\u00a0 morao obe\u0107ati da Cary\u00a0Grant\u00a0i ostali\u00a0glumci\u00a0da ne\u0107e tr\u010dati po vrhovima predsjednikovih glava.\u00a0

Djelomi\u010dno je odr\u017eao obe\u0107anje, snimaju\u0107i\u00a0 scene na parkirali\u0161tu i u kafeteriji spomen obilje\u017eja. Potom je nastavio snimati nasilnu zavr\u0161nu scenu potjere\u00a0 na umanjenoj replici toliko realisti\u010dnoj da su gledatelji vjerovali da je snimljen na planini Rushmore. Slu\u017eba nacionalnog parka i ameri\u010dko Ministarstvo unutarnjih poslova bili su zgro\u017eeni zbog prekr\u0161enog obe\u0107anja i na kraju su zatra\u017eili da se sa zavr\u0161ne \u0161pice filma ukloni zahvala za suradnju u kojoj ih spominju.\u00a0

Mount Rushmore otvoren je za javnost \u010dak i dok su Lakote vodile spor radi otete zemlje.\u00a0\u00a0U desetlje\u0107ima nakon toga, spomen obilje\u017eje i njegova okolina slu\u017eili su za lije\u010denja indijanskih Amerikanaca. Naime, aktivisti i pripadnici razli\u010ditih indijanskih plemena blokirali su put do nacionalnog spomenika Mount Rushmore u Ju\u017enoj Dakoti 4. srpnja 2020. Prosvjedovali su i zbog posjeta ameri\u010dkog predsjednika Donalda Trumpa i zbog \u010dinjenice da je spomenik izgra\u0111en na svetoj zemlji.\u00a0

Iako je glavni razlog povezan s \u010dinjenicom da su vlasnici te zemlje,\u00a0\u00a0Hill ka\u017ee da su neka\u00a0autohtoni a plemena samo \u017eeljela da to postane spomenik\u00a0 u kojem se prepoznaje i njihova povijest. Ona je sada prikazana previ\u0161e pojednostavljeno, uz zanemarivanje uloge koju su prikazani predsjednici imali kad je u pitanju robovlasni\u0161tvo ili oduzimanje zemlje Indijancima.\u00a0\u00a0

Pokret za gra\u0111anska prava 1960-ih potaknuo je val prosvjeda me\u0111u ameri\u010dkim domorocima diljem zemlje.\u00a0\u00a0U ljeto 1970. prosvjed je stigao i do\u00a0\u00a0Mount Rushmore, kad\u00a0je nekoliko desetaka aktivista iz organizacije Ujedinjeni domoroci mjesecima kampiralo sa \u017eeljom da se spomen obilje\u017ee pro\u0161iri.\u00a0\u00a0

Godine 1980. \u00a0dugotrajni pravni spor kona\u010dno je stigao do Vrhovnog suda SAD-a. Vrhovni sud presudio je da je ameri\u010dka vlada nepropisno oduzela teritorij Black Hills od Lakota Indijanaca , te da imaju\u00a0 pravo na od\u0161tetu od 17,1 milijun dolara. No, oni su odbili od\u0161tetu i od tada se zala\u017eu za povratak planine i njenog imena.\u00a0

Dvojnost planine Rushmore: To je sveto tlo autohtonih naroda, ali i\u00a0\u00a0domoljubno odredi\u0161te novih stanovnika, pa je i danas mjesto prosvjeda. Tako se i\u00a0\u00a04. srpnja 2020.\u00a0 vi\u0161e od stotinu demonstranata\u00a0 okupilo na skupu koji je \u00a0odr\u017eao predsjednik Donald Trump, u znak prosvjeda protiv spomen obilje\u017eja i podsje\u0107anja prisutnih da je izgra\u0111en na ukradenom zemlji\u0161tu.

Jo\u0161 u vrijeme izgradnje bilo je inicijativa da se spomenik 'dogradi'. Tako je jo\u0161 prva dama Eleanor Roosevelt podr\u017eala\u00a0neuspje\u0161ni prijedlog iz 1936. da se lik aktivistice\u00a0za \u017eenska prava Susan B. Anthony postavi na jedan od kamena. Ideja da bi spomen mogao nekako evoluirati \u017eivjet \u0107e i dalje, pa se tako javio i prijedlog za 'dodavanje' lika\u00a0 Johna F. Kennedyja, Ronalda Reagana i Franklina Delana Roosevelta. U novije vrijeme, Trump je vi\u0161e puta ustvrdio kako bi se i on trebao na\u0107i na tom popisu.\u00a0

Dok su neki tra\u017eili da se planina Rushmore pro\u0161iri, drugi su zahtijevali da se ona sru\u0161i. Naime, neki plemenski vo\u0111e i njihove prista\u0161e zatra\u017eili su uklanjanje spomen obilje\u017eja.

No, malo je vjerojatno da \u0107e na ovom skoro 80 godina starom spomen obilje\u017eju biti ve\u0107ih promjena. Slu\u017eba nacionalnog parka odbacila je ideju mijenjanja Borglumove vizije, dok su indijanske zajednice podijeljene oko pitanja ho\u0107e li ga uni\u0161titi ili koristiti za edukaciju turista o stvarnoj povijesti ameri\u010dkog Zapada.

-\u00a0Ogroman broj ljudi posje\u0107uje ovu veliku rezbariju, ali odlaze s vrlo malo znanja o povijesti koju one simboliziraju - ka\u017ee\u00a0Sprague, a pi\u0161e National Geographic.\u00a0

