Amerikancima je Noć vještica prilika da srede i svoje ljubimce

Odjenuti kućnog ljubimca u smiješni kostim za Halloween uvijek je prava zabava, a 2020. godina praktički nema ograničenja kad je riječ o izborima koji stoje na raspolaganju

<p>Od Disneyjevih princeza do horor ikona i divljih zvijeri koje nose noževe, izbor je jako raznolik.</p><p>Iako svaki ljubimac nije isto oduševljen kostimima za Halloween, većinu možete naučiti da zavole svoj kostim.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><h2>Kako odabrati pravi kostim za ljubimce?</h2><p>Prije kupnje kostima dobro razmislite o osobnosti vašeg ljubimca. Ključno je odabrati nešto što će životinji biti udobno. </p><p>Za mačke i pse koji su osjetljivi najbolji kostim je onaj koji je neupadljiv. Najbolje je izbjegavati:</p><h2>Upoznajte ljubimca s kostimom</h2><p>Da bi pas ili mačka zavoljeli svoj kostim, moraju ga doživjeti kao poslasticu ili zabavu kada im ga pokažete. Zato ih polako upoznajte s njihovim kostimom.</p><p>Sjednite sa svojom mačkom ili psom. Stavite njihov kostim, zajedno sa zdjelom vrijednih poslastica na obližnji stol ili površinu. Podignite kostim tako da ga vaš ljubimac primijeti. Kad pogledaju, označite taj trenutak riječju 'Da!' i nagradite ih poslasticom. Spustite kostim.</p><p>Pričekajte 30 do 60 sekundi, a zatim ponovite postupak, podižući kostim i nagrađujući ih kada ga pogledaju. Ponavljajte proces do 10 minuta.</p><p>Neki će kućni ljubimci odmah početi pozitivno reagirati na vaše podizanje kostima. Ostalima će trebati nekoliko serija da bi stvorili osjećaj uzbuđenja. Kad se njihov interes pobudi, spremni su za dalje.</p><h2>Potaknite svog ljubimca na interakciju s kostimom</h2><p>Htjet ćete i da se vaš ljubimac osjeća ugodno pokraj kostima. Svaki od ovih koraka može zahtijevati više kratkih treninga s mačkom ili psom. Neka treninzi budu kratki i dajte ljubimcu dovoljno vremena za odmor između treninga.</p><p>Započnite tako što ćete kostim staviti na pod ispred svog ljubimca. Glasom ili tapkajući kostim prstima, potaknite ih da ga dodirnu nosom ili šapom. Kad to učine, označite trenutak s 'Da!' i nagradite ih, stavljajući poslasticu na vrh kostima. Ponavljajte dok vaš ljubimac s lakoćom ne dodirne kostim bez vašeg upita.</p><p>Nakon što usvoje ovaj korak, koristite kostim kako bi dotaknuli dijelove tijela ljubimca koje će taj kostim pokrivati. Na primjer ako za kostim koristite kapu, dodirnite svog ljubimca tom kapom po vratu i taj trenutak označite s 'Da', a zatim ih nagradite i odložite kostim. Ponavljajte ovaj postupak dok se vaš ljubimac ne bude osjećao ugodno s dodirom kostima. Kada to postignete, vaš ljubimac je spreman na posljednji korak, a to je oblačenje, piše <a href="https://www.insider.com/pet-halloween-costumes#encourage-your-pet-to-interact-with-the-costume-18">Insider</a>.</p>