Ideja o tome da tehniku određivanja plodnih dana iz sline, koja je poznata u svijetu već 30 ili 40 godina, prilagodim 21. stoljeću rodila se prije nekoliko godina, kad smo suprug i ja počeli raditi na proširenju obitelji. Tad sam imala 30, nisu to visoke godine, no pokazalo se da nije tako lako ostvariti želju. Naime, nekoliko mjeseci sam se nadala, no svaki puta bih dobila menstruaciju i jako se razočarala. Tada mi je prijatelj ispričao o metodi utvrđivanja prisutnosti hormona luteinizacije (LH) u slini, koji je glavnu uzročnik ovulacije, te dao aplikator i za 2 mjeseca sam bila trudna - priča Maja Bujas, poduzetnica i femtech inovatorica, koja je u petak putem Indiegogo crowdfunding kampanje predstavila 'me.mum fertility' monitor i aplikaciju za lakše planiranje trudnoće.

'Paket' koji pomaže u tome sastoji se od malog monitora u koji treba staviti kapljicu sline, ostaviti da se osuši, pa povezati s kamerom na mobitelu koji preuzima 'sliku' iz koje se očitava položaj kristala u slini i slika očitava putem posebne aplikacije za iOS i Android sustave, pojašnjava inovatorica. Cijeli postupak traje nekoliko minuta, a ispitivanja su pokazala da podatke očitava s izuzetno visokom preciznošću, dodaje.

- Dugo smo radili na tome da kreiramo mali mikročip, trenutno jedini na svijetu koji je prilagođen za očitavanje slike iz sline, jer je trebao zadovoljiti vrlo specifične zahtjeve. Trebalo je prilagoditi oštrinu monitora tome da odgovara kameri na mobitelu. Na kraju smo u Rusiji pronašli optičara koji nam je pomogao u tome. Potom je trebalo kreirati pozadinski sustav, kako bi aplikacija mogla prepoznavati specifičan uzorak koji ukazuje na postojanje luteinskog hormona u slini, što se očitava iz specifične slike koju tvore kristali soli u slini, što je sve trajalo oko dvije godine. Potom smo se oko dvije godine bavili izradom 3D prototipa i podešavanjem sustava, da bismo bili sigurni da će davati dobre rezultate – priča Maja Bujas.

Dodaje kako je u međuvremenu aplicirala i na fondove EU, pa je oko godinu dana trebalo da stignu sredstva i baš kad je krenulo prvo testiranje uređaja na jednom fakultetu i u trgovačkom centru, sa ženama koje su bile spremne dati uzorak, dogodila se pandemija korone zbog koje to više nije bilo moguće.

- Nismo htjeli stati, pa smo proizveli prvih stotinu uređaja i podijelili ih ženama radi testiranja, kako bismo imali odgovarajuće povratne informacije – dodaje sugovornica. Kaže kako bez sredstava EU sigurno ne bi uspjela doći do proizvodnje tih uređaja, jer se sve do tada financiralo iz drugih poslova koje rade ona i suprug, zbog čega je sve išlo polako.

- Zbog toga smo se u ovoj fazi odlučili na predstavljanje putem Indiegogo kampanje. Prvi je cilj da tako dođemo do inozemnog tržišta, a drugi da pronađemo partnera koji bi nas dalje mogao podržati – kaže sugovornica. Dodaje kako trenutno na tržištu ne postoji ovakva kombinacija monitora i aplikacije koja omogućava očitavanje rezultata putem aplikacije. U Austriji postoji tvrtka koja je ima aplikaciju, pa se Maja Bujas nada da bi možda mogli postati partneri, odnosno da bi ta tvrtka mogla biti zainteresirana za 'me.mum fertility' monitor.

Putem Indiegogo kampanje za 'me.mum fertility monitor' u petak, 21. svibnja je započela prodaja prvih monitora koji će se prva tri dana prodavati po jedinstvenoj cijeni od 39 eura, koja se više neće ponoviti, kaže poduzetnica, s ciljem da se u tri dana od prodaje dostigne 7000 eura, a u subotu prije podne bilo je ostvareno već 60 posto od plana. Već od utorka cijena uređaja iznosit će 59 eura, kaže Maja Bujas.