Planirate izgradnju a niste angažirali Koordinatora 1 i 2, mogli biste platiti visoku kaznu!

No, jeste li znali da je obveza investitora angažirati i Koordinatore zaštite na radu 1 i 2? Zakonodavac je odredio kaznu od čak 3.981,00 euro ukoliko vam se dogodi ovaj propust.

Zašto su nama uopće potrebni Koordinator 1 i 2 i kada su nam oni obvezni?

Prema zakonu o Zaštiti na radu, a koji je usuglašen s Europskim direktivama, osoba za koju se izrađuje glavni projekt a to može biti investitor, vlasnik građevine, koncesionar ili neka treća osoba, a za kojeg će se izvoditi radovi s dva ili više izvođača, dužan je imenovati jednog ili više Koordinatora zaštite na radu. Znači, samo u slučajevima kada je predviđeno da u izgradnji sudjeluje više od jednog izvođača, dužni smo angažirati Koordinatora zaštite na radu 1 i 2.

Što rade, tko su i koja je razlika između Koordinatora 1 i 2, i koja je njihova uloga, odnosno zašto su oni zakonski obavezni?

Sudski vještak za zaštitu i ujedno Koordinator 2 za zaštitu na radu, Petar Kaić iz tvrtke Anparo koja pruža ove usluge objašnjava nam to ovako: Koordinator 1 je stručna osoba iz područja zaštite na radu koja se pojavljuje tijekom projektiranja. On je zadužen da u toku projektiranja, koordinira primjenu općih načela zaštite na radu i pravila zaštite, odnosno, da se već u toku projektiranja gradilište učini sigurnijim za rad. Koordinator 1 to radi na način da ima odgovornost izraditi i davati planove izvođenja radova prema provedbenom propisu, kao i planiranje i provedbu preventivnih mjera te educiranje zaposlenika o sigurnosti na radu.

Za razliku od Koordinatora 1, Koordinator 2 započinje svoj rad tek kada je započela gradnja. On u toku te gradnje ima više desetaka dužnosti a neke od njih su i ta da je dužan izraditi ili dati izraditi potrebna usklađenja plana izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilištu. Ono što je još važno za istaknuti je i to kako je on osoba koja treba osigurati da na gradilište imaju pristup samo osobe koje su na njemu zaposlene i osobe koje imaju dozvole za ulazak na to gradilište.

S obzirom da se neke upute i pravila iz zaštite na radu obveznicima često čine nametnutima, umjesto da ih se shvaća u kontekstu dobrobiti za zdravlje i sigurnost zaposlenika - ističe Kaić, zakonodavac je kako bi potaknuo investitore da svakako osiguraju prisutnost koordinatora zaštite na radu, odlučio novčano kažnjavati propust s 3.981,00 eur (30.000,00 kn). Kaić također ističe kako bi u budućnosti zakonodavac treba propitati ovaj način kažnjavanja propusta, i umjesto kazne uvesti nagrađivanje za poštivanje propisa, čime bi se dodatno potaknuo angažman stručnjaka, prevenirale ozljede i smanjili ogromni troškovi liječenja ozlijeda na gradilištima.