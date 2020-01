Plastike toliko ima u Tihom oceanu da se vidi i iz svemira

Oko 72 posto Zemlje prekriveno je vodom, a od toga 97 posto čine mora i oceani, naglašava David Helvarg, osnivač i predsjednik organizacije Blue Frontier Campaign i autor knjige '50 Ways to Save the Ocean.

Oceani kontroliraju ciklus ugljika na Zemlji i određuju klimu. Daju nam život i osiguravaju naš svaki drugi udah kisika. Beskrajan su izvor hrane, a život na Zemlji bez oceana gotovo je nezamisliv. Današnji čovjek te blagodati uzima zdravo za gotovo. Oceani su zagađeni do te mjere da se nagomilana plastika na sjeveru Tihog oceana može vidjeti iz svemira. Pored vidljive plastike tu je i mikroplastika, za koju se smatra da je ima i više od predviđene količine.

- Čak 60 posto otpada pronađenog na plažama svjetskih oceana čini plastika, poput plastične ambalaže za hranu, vrećica, balona, boca - tvrdi autor.

Svakodnevno se pronalaze morske životinje poput tuljana i kornjača čija je utroba puna plastike, zbog koje na kraju ugibaju. Morske ptice, umjesto hrane za mlade, u svoje gnijezdo zabunom donose plastiku.

- Ocean prepun plastike pogađa cijeli ekosustav i život ljudi na Zemlji. Plastika ne nestaje, ona se vraća u naš život, nalazi se u hrani i loše utječe na zdravlje - ističe autor.

Postupkom fotodegradacije sunčeva svjetlost polako razgrađuje plastične polimere u sitnu prašinu. Ona u sjevernim dijelovima Tihog oceana teži šest puta više od zooplanktona.

- Istraživači koji se brave praćenjem plastike u oceanu smatraju da je upravo taj problem jedna od najalarmantnijih i najmanje poznatih ekoloških priča našeg vremena. Međunarodni ugovor o odlaganju zabranjuje sva prekomjerna odlaganja plastike s brodova, no više plastike u ocean dolazi od njezina bacanja na kopnu - zaključuje autor.

