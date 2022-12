Platila je Diorov adventski kalendar skoro 4200 kuna pa se šokirala vidjevši što je u njemu

Božićni adventski kalendari obično su puni slatkiša, no ljudi ponekad potroše više, kako bi nabavili vrhunske proizvode koje će moći koristiti u idućoj godini. Ako potrošite skoro 500 funti, kao Inna Turadzhyk, iz ratom razorenog Kijeva, očekivali biste da ćete dobiti kvalitetne proizvode u normalnom pakiranju, no - lako se razočarati, piše The Sun.

Naime, korisnici TIK Toka, s kojima je Inna podijelila sadržaj jednog takvog luksuznog Diorovog adventskog kalendara, koji se u Harrodsu prodaje za 470 funti, ili za 4129 kuna, ostali su neugodno iznenađeni njegovim sadržajem, očekivali su više.

U želji da se počasti, Inna je uzbuđeno otvorila kalendar, odlučivši podijeliti sa svojim 30.000 pratitelja na TikToku što ta luksuzna kolekcija donosi.

Prva stvar koju je izvukla iz kutije bila je minijaturna bočica parfema J'adore, no minijaturama zapravo nije bilo kraja. Dok je Inna otvarala jedan po jedan paket, nizali su se proizvodi veličine običnih uzoraka kakve dobijete u trgovini da biste probali proizvod.

Među njima je bio zadivljujući svijetli lippy glos za usne, mala svijeća, ljupka mini bočica parfema Miss Dior, još jedan mali primjerak parfema Dior Girls, kao i druge sitnice za ljepotu. Kako bi kalendar bio posebno svečan, luksuzni brend odlučio je ubaciti i svjetlucavu zvijezdu, iako prilično malu.

Za one koji vole njihove proizvode za njegu kože, Dior je dodao kremu za lice srednje veličine, nekoliko seruma i kremu za ruke. A otvaranjem zadnjeg, 24. paketa, kojim se završava mjesec darivanja, pokazalo se da je unutra još jedna svijeća.

Iako Inna baš i nije otkrila što sama misli o skupom kalendaru, većina pratitelja složila se oko jedne stvari: Kutija je preskupa za ono što je u njoj. Mnogi su ostali bili zbunjeni nizom mini uzoraka i svijećama u kalendaru, pa se među brojnim komentarima našao i ovaj:

- Ma, da nije taj poklon u 24. kutijici neka šala? Zar tri svijeće dotad nisu bile dovoljne?!

- Mislila sam da će možda dodati neko Diorovo rumenilo koje se sada traži, ili neko sjajilo za usne, ali umjesto toga imamo neke serume i kreme, ili svijeće, komentirala je druga pratiteljica.

- Recite mi da nisam jedini koji je očekivao da 24 dan ipak dobije parfem u punoj veličini - pitao se treći komentator.

Bilo je onih koji su smatrali da se u kutiji trebalo naći nešto od vrhunskih Diorovih proizvoda, poput ulja za usne i slično.

No, nije to jedini takav primjer. Naime, čini se da su skupi adventski kalendari vrlo aktualna tema ove godine, nakon što je i Courtney Cahoon podijelila kutiju Victoria's Secret, koju je nabavila za 90 funti, odnosno oko 790 kuna.

TikTok zvijezda u usponu htjela se počastiti, pa je svratila u kultnu trgovinu donjeg rublja i kupila adventski kalendar u jarko ružičastoj boji. Iako je bio na sniženju, pa je dobila 40 posto popusta, opet je stajao gotovo 800 kuna, pa se nadala da je kupila nešto dobro.

Štoviše, kad je u video prilogu počela otvarati pakete, krenulo je obećavajuće, jer se tu našao Bombshell parfem u punoj veličini te nekoliko sjajila za usne u ružičastim nijansama. No, ostala je neugodno iznenađena otvarajući druge paketiće – sa svakom kutijicom dar je postajao sve manji i manji – hrpa malih bočica parfema, kao testeri.

U paketu su bile i tri male svijeće, jedna koja je imala miris sličan mirisu parfema, a u njemu se našao i – privjesak za ključeve.

- Je li ovo vrijedno novca za koji se paket prodaje? – zapitala se Courtney. Dok se ona možda malo i dvoumila, njeni pratitelji nisu imali dileme i zaključak je da je - opljačkana.

- To nije vrijedno niti cijene na sniženju – zaključio je jedan pratitelj.

Iskustvo još jedne žene s ovim kalendarom

Još jedna žena je kupila ovakav kalendar pa je pokazala na Youtubeu kako izgleda i što sve ima unutra, ona nije djelovala toliko razočarano kao Inna. U njezinom videu možete dobro vidjeti svaku stvar.

