Pletenice se pojavljuju ve\u0107\u00a03500. godine prije Krista, od klasi\u010dnih 'cornrowsa', jednostavnih pletiva od tri niti, nizozemskih pletenica i jo\u0161 mnogo toga, ovaj simboli\u010dki stil bio je znak dru\u0161tvenog statusa, etni\u010dke pripadnosti, religije i jo\u0161 mnogo toga.

Pletenje je zapo\u010delo u Africi s narodom Himba u Namibiji. U mnogim afri\u010dkim plemenima, pletenice su bile jedinstven na\u010din identifikacije svakog plemena. Uzorci pletenica i frizure bili su pokazatelj plemena, dobi, bra\u010dnog stanja, bogatstva, mo\u0107i i religije osobe. Sve je po\u010delo sa starje\u0161inama koji su pleli kosu svojoj djeci, a onda su djeca gledala i u\u010dila od njih.

Danas pletenje i no\u0161enje pletenice mo\u017ee biti znak svega \u0161to god \u017eelite ili jednostavno na\u010din za smirivanje duha i tijela.\u00a0Danie vjeruje da bi svi trebali barem jednom poku\u0161ati isplesti pletenicu.

Pletenje kao meditacija

- Pletenje pletenica doista ima terapeutski u\u010dinak. To je izuzetno smiruju\u0107e.\u00a0Ja ne mogu prestati plesti.\u00a0Trebam to, smiruje me. Za mene je to poput meditacije ili poput vje\u017ebi disanja. Smiruje mi um i misli\u00a0- govori Danie.

Organiziranje misli

Drevna meksi\u010dka izreka kako treba plesti kosu kako bi se sprije\u010dilo lutanje misli doista radi svoj posao, prema Danie. Pletenice su izvrsne za sport, ples i druge aktivnosti, ne samo iz prakti\u010dnih i sigurnosnih razloga, ve\u0107 radi koncentracije i sprje\u010davanja ometanja.

Za samoizra\u017eavanje i snagu

Najjednostavnija i naj\u010de\u0161\u0107a pletenica uklju\u010duje razdvajanje kose na tri dijela i njihovo tkanje jedno ispod drugog. Koriste\u0107i takvu tehniku Danie u svoje pletenice provla\u010di i tekstilne vrpce u razli\u010ditim bojama.

- Kada ja nosim svoju pletenicu,\u00a0imam cijeli svijet. To je moja mo\u0107. S pletenicama mogu sve - tvrdi Danie.

Za nju su njezine\u00a0pletenice njezin osobni 'feministi\u010dki manifest'. Kad su je zamolili da okupi 50 najutjecajnijih \u017eena u Meksiku za Me\u0111unarodni \u017eenski forum 2014. godine, svi su htjeli da im kosa bude ispletena poput njezine. U tom je trenutku Danie shvatila snagu svog jedinstvenog dara da pove\u017ee \u017eene sa svih strana.

- Tada sam po\u010dela \u017eivjeti s namjerom da pomognem drugim \u017eenama i promijenim im na\u010din razmi\u0161ljanja - govori Danie.

Bez obzira je li va\u0161a kosa kratka ili duga, pletenica je savr\u0161en na\u010din da ukrotite kosu. Onima s tanjom kosom tkanje dodatnog komada tkanine osigurava ve\u0107i volumen i teksturu. A pletenje je vrsta brige o sebi, malo dodatnog napora i truda ulo\u017eenog u sebe ujutro dat \u0107e vam vi\u0161e samopouzdanja, pi\u0161e Real Simple.