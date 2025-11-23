Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
RASTE UZGOJ

Plosnate kamenice postaju hit: Uzgoj u Hrvatskoj naglo raste

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Plosnate kamenice postaju hit: Uzgoj u Hrvatskoj naglo raste
Foto: HINA/CNN

Posljednjih godina uzgoj europskih plosnatih kamenica u Hrvatskoj raste za osam posto godišnje, istaknuto je na 17. međunarodnom ribarskom sajmu Crofish u Poreču

- Europska kamenica iz Jadranskog mora predstavlja nutritivno izrazito vrijednu namirnicu. Bogata je visokokvalitetnim bjelančevinama i omega-3 masnim kiselinama te vitaminima A, B12 i D - rekla je Jelka Pleadin, znanstvena savjetnica u trajnom izboru, predstojnica Odjela za veterinarsko javno zdravstvo Hrvatskog veterinarskog instituta i pomoćnica ravnateljice HVI-a za znanost.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Kuhari u Dubrovniku 00:55
Kuhari u Dubrovniku | Video: Privatni album

Sadrži i značajne količine esencijalnih minerala poput cinka, selena, bakra i željeza za koje je dokazano da doprinose normalnom funkcioniranju brojnih sustava u ljudskom organizmu.

- Uz nisku energetsku vrijednost i razinu masti, uključujući i zasićene masne kiseline koje se dovode u vezu s povećanim rizikom od kardiovaskularnih bolesti, europska kamenica opravdano se može smatrati odličnim izborom u ljudskoj prehrani - naglasila je Pleadin.

DELICIJA I AFRODIZIJAK U juhu od kamenica dodaje se konjak, a super idu i uz pršut
U juhu od kamenica dodaje se konjak, a super idu i uz pršut

U sklopu projekta Marinet održane su besplatne vođene degustacije kamenica za građane, a na radionicama su kušali kamenice te naučili su koje su senzorske značajke važne za prepoznavanje kvalitete kamenica.

Nada Vahčić, profesorica emerita Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, navela je da se plosnate kamenice uzgajaju diljem našeg kontinenta – od juga do sjevera, no da između njih postoje razlike.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

- Jedinstvenost svake od njih odnosno različitost između kamenica našeg podneblja i kamenica iste vrste iz ostalih europskih staništa očituje se u morfološkim karakteristikama, obliku, boji i građi ljušture te kemijskom sastavu, udjelu vode, proteina, masti, ugljikohidrata te mineralnom sastavu kao i senzorskim značajkama - boji, okusu, mirisu, teksturi i aromi - rekla je Vahčić.

MARKETINŠKE USLUGE PO 12 EURA... Mario Mandarić: Prava Plava kamenica ide na Advent, imamo lažne informacije po 10 eura...
Mario Mandarić: Prava Plava kamenica ide na Advent, imamo lažne informacije po 10 eura...

S druge strane, pojasnila je, na razlike odnosno jedinstvenost - jer je svaka jedinka jedinstvena - utječe cijeli niz čimbenika klime i okoliša što prvenstveno uključuje temperaturu mora, salinitet, karakteristike staništa, odnosno uvjete uzgoja ako su iz uzgajališta.

U sklopu projekta Marinet pokrenuta je kampanja Good AquaFood radi povećanja razumijevanja akvakulture u općoj javnosti te isticanja nutritivne vrijednosti, kvalitete i sigurnosti proizvoda.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Evo kako rade dućani u nedjelju
AKO PLANIRATE U KUPOVINU

Evo kako rade dućani u nedjelju

Radno vrijeme trgovina i trgovačkih centara nedjeljom pogledajte u našem detaljnom vodiču. Trgovine smiju raditi 16 nedjelja u godini, a trgovine i šoping centri sami biraju koje će to nedjelje biti
Šokantna vjenčanja: Šogorica trudna s mladoženjom, tajna obitelj, pijani kum otkriva sve...
19 LUDIH PRIČA

Šokantna vjenčanja: Šogorica trudna s mladoženjom, tajna obitelj, pijani kum otkriva sve...

Vjenčanja bi trebala biti radosne proslave, ali ponekad se pretvore u nevjerojatne spektakle ispunjene dramatičnim trenucima koje nitko ne očekuje
15 najboljih svečanih haljina za žene u 50-ima, 60-ima i 70-ima
ZA FANTASTIČAN IZGLED

15 najboljih svečanih haljina za žene u 50-ima, 60-ima i 70-ima

Odabir haljine za posebne prilike može biti izazov, no ključno je birati dobro pristajuće i strukturirane komade koji naglašavaju figuru, kao i ne bojati se jarkih boja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025