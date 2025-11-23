Plosnate kamenice postaju hit: Uzgoj u Hrvatskoj naglo raste

- Europska kamenica iz Jadranskog mora predstavlja nutritivno izrazito vrijednu namirnicu. Bogata je visokokvalitetnim bjelančevinama i omega-3 masnim kiselinama te vitaminima A, B12 i D - rekla je Jelka Pleadin, znanstvena savjetnica u trajnom izboru, predstojnica Odjela za veterinarsko javno zdravstvo Hrvatskog veterinarskog instituta i pomoćnica ravnateljice HVI-a za znanost.

Sadrži i značajne količine esencijalnih minerala poput cinka, selena, bakra i željeza za koje je dokazano da doprinose normalnom funkcioniranju brojnih sustava u ljudskom organizmu.

- Uz nisku energetsku vrijednost i razinu masti, uključujući i zasićene masne kiseline koje se dovode u vezu s povećanim rizikom od kardiovaskularnih bolesti, europska kamenica opravdano se može smatrati odličnim izborom u ljudskoj prehrani - naglasila je Pleadin.

U sklopu projekta Marinet održane su besplatne vođene degustacije kamenica za građane, a na radionicama su kušali kamenice te naučili su koje su senzorske značajke važne za prepoznavanje kvalitete kamenica.

Nada Vahčić, profesorica emerita Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, navela je da se plosnate kamenice uzgajaju diljem našeg kontinenta – od juga do sjevera, no da između njih postoje razlike.

- Jedinstvenost svake od njih odnosno različitost između kamenica našeg podneblja i kamenica iste vrste iz ostalih europskih staništa očituje se u morfološkim karakteristikama, obliku, boji i građi ljušture te kemijskom sastavu, udjelu vode, proteina, masti, ugljikohidrata te mineralnom sastavu kao i senzorskim značajkama - boji, okusu, mirisu, teksturi i aromi - rekla je Vahčić.

S druge strane, pojasnila je, na razlike odnosno jedinstvenost - jer je svaka jedinka jedinstvena - utječe cijeli niz čimbenika klime i okoliša što prvenstveno uključuje temperaturu mora, salinitet, karakteristike staništa, odnosno uvjete uzgoja ako su iz uzgajališta.

U sklopu projekta Marinet pokrenuta je kampanja Good AquaFood radi povećanja razumijevanja akvakulture u općoj javnosti te isticanja nutritivne vrijednosti, kvalitete i sigurnosti proizvoda.