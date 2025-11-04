Mario Mandarić: Prava Plava kamenica ide na Advent, imamo lažne informacije po 10 eura...

Još nismo do kraja definirali cijeli jelovnik u kiosku Plave kamenice koji će se naći na zagrebačkom adventu, no vjerujem da ćete moći pronaći nešto za sebe. U planu je, na primjer, jelo koje bi se moglo zvati 'neprovjerene i lažne informacije', po cijeni od 10 eura, ili 'marketinške usluge', po 12 eura. Bit će sigurno nešto i za sponzore, u zanimljivim paketima – kazao nam je uz smijeh naš poznati chef Mario Mandarić, donedavno vlasnik restorana Noel u Zagrebu, kojem je kao glavni kuhar priskrbio Michelinovu zvjezdicu, nakon čega se na neko vrijeme ostavio kuhanja, a posvetio školi kuhanja.

POGLEDAJTE VIDEO: Noel je prvi zagrebački restoran koji je dobio Michelinovu zvjezdicu

Pokretanje videa... 01:41 Video: Robert Anić/PIXSELL

U slobodno vrijeme pomalo se, pak, zabavlja s idejom o tome da malo 'nauči pameti' gastronovinara Davora Butkovića, vlasnika portala na kojem se ocjenjuju restorani, odnosno gastro i enološka ponuda. Butković to radi preko portala Kult plave kamenice, odnosno Plava kamenica, obilazeći restorane, o čemu onda piše recenzije. Mnogo je onih koji su skloni reći da Butković preko tog portala zapravo ucjenjuje ugostitelje i vinare tražeći sponzorstva, tako da oni koji ga plate dobiju tekstove hvale, dok oni koji nisu skloni platiti reklamu (jedan od sugovornika nazvao je to reketom) završe s negativnim ocjenama.

Zagreb: Zero Waste Food radionica s chefom Mariom Mandarićem na Ilici | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Sam Mandarić kaže kako je nerijetko primijetio da su mnogi restorani s vrlo pozitivnim ocjenama u drugim medijima i na društvenim mrežama, na stranicama Plave kamenice 'popljuvani', dok su neki s negativnim recenzijama na vlastitim stranicama dobili pozitivne ocjene. I osobno se suočio s time, zbog čega je istražio Butkovićev posao i došao do zanimljivog saznanja: Da novinar koji si daje za pravo ocjenjivati restorane i vinarije nije registrirao, a time ni zaštitio svoj brend. Tad se rodila ideja da mu malo 'zapapri', pa registrira Kult Plave kamenice i Plavu kamenicu na vlastito ime i „vidi što bi se moglo s tim”.

Ta je objava na Facebooku izazvala popriličan broj pozitivnih komentara ugostitelja koji su se suočili s Butkovićevom kritikom i uvjereni su da ona nije bila opravdana.

- Kad sam se vratio iz Engleske u Noel Buje, tada smo se on i ja prvi puta osobno upoznali. On je pisao neki članak o mojoj hrani koji je bio pozitivan, ali ga je napisao prije nego li je večerao. I tu su krenule prve nesuglasice – pojasnio je, pak, Mandarić o svojim kontaktima s Butkovićem.

- Poslije je napisao, a u to vrijeme je chef bio Goran Kočiš, da ja nisam kuhar Michelinovog kalibra što se moglo vidjeti večerom u sedam sljedova u restoranu u Bujama. Zanimljivo je bilo to što je taj menu slagao Kočiš, dobitnik Michelinove zvjezdice, kad je Butković bio tamo. Tako da je Butković posrao taj jelovnik koji je Goran radi misleći da sam ga radio ja. Da je znao da ga je Goran napravio, uzdigao bi ga u nebesa. Kad sam preuzeo Noel Zagreb, napisao je kako metropola više nema niti jedan fine dining restoran. Mi se nikad nismo dovoljno upoznali da bi on mogao kreirati osobno mišljenje o meni. Ono proizlazi iz mišljenja nekih drugih ljudi o meni, eventualno. Nedavno sam pričao s glavnim direktorom Michelina za ovaj dio Europe, čovjek je Talijan. Sergio je inače podrijetlom iz Istre. Rekao mi je kako je lani Noel bio najbolji Noel. Kad ti to kaže takva osoba, što će ti onda nekakav samoprozvani food kritičar ili gastro portal – ispričao je Mandarić o porijeklu nesuglasica s Plavom kamenicom i o tome zašto je odlučio poigrati se s Butkovićevim alatom za rad.

Zagreb: Zero Waste Food radionica s chefom Mariom Mandarićem na Ilici | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Otkad je je 5. listopada na Facebooku objavio da je jedini vlasnik brenda i pečata Plava Kamenica i Kult plave kamenice, pomalo se šali s činjenicom da sad i sam može poslovati pod tim brendom, pa ga je prvo na Facebooku ponudio bilo kome tko ima ideja, pod uvjetom da dokaže da je podmirio porezne obveze, aludirajući na činjenicu da je Butković već godinama jedan od najvećih poreznih dužnika u državi.

Butkovićevo se ime pojavilo i na novoj listi dužnika, objavljenoj s 31. listopada ove godine. U vrijeme kada je ona prvi puta objavljena, dug je iznosio oko 1,2 milijuna kuna, ili oko 140.000 eura, dok je danas uz njegovo ime vodi nešto više od 84.000 eura duga, što znači da je dio dugovanja vjerojatno otplaćen, ili je, možda, završio u zastari.

Igrajući dalje na 'butkovićevom terenu', Mandarić je nedavno najavio da mogućnost da se Plava kamenica pojavi na zagrebačkom adventu, s ponudom kojom će provocirati na račun njegovog poslovanja i na to se– kako nam je rekao neki dan – na kraju i odlučio.

- Pričekajte, molim vas, samo da potpišem ugovor s Gradom Zagrebom, da se nešto ne izjalovi, mi u Plavoj kamenci ipak poslujemo ozbiljno, zamolio nas je prošli tjedan, a neslužbeno doznajemo da su svi detalji koje treba riješiti s Gradom oko kućice na adventu finiširani i da je potpisivanje ugovora stvar – trenutka.

Osim po tituli prvog chefa s Michelinovom zvjezdicom u Zagrebu, mnogi su Mandarića zamijetili po brojnim tetovažama, izazvao je pažnju strašću prema vožnji na Harley Davidsonu, a poštovanje je 'zaradio' financiranjem gradnje bunara po siromašnim afričkim selima, gdje su to jedini izvori vode i omogućavaju da ljudi više ne moraju kilometrima hodati do prvog izvora. Simpatičan i pristupačan dečko nedavno je pokazao i da je pravi mangup koji zna održati lekciju onima koji mu stanu na žulj. Nema sumnje da će se ovih dana posebno posvetiti osmišljavanju raznih kombinacija jela koje bi mogle poslužiti kao provokacija Butkovića, samo je pitanje gdje bi ih mogao smišljati.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)

Naime, kako neslužbeno doznajemo, Mandarić je ovih dana s obitelji istraživao ljepote Hrvatskog zagorja, pa im je za oko zapela kućica od otprilike 80 četvornih metara s prekrasnim dvorištem, vanjskim roštiljem i bazenom, koja se prodavala po cijeni od 250.000 eura. Izgrađena je 2023. pa nema posla oko renoviranja i drugih radova, tako da ne treba isključiti mogućnost da se u njenoj kuhinji već iskušavaju adventski recepti s dozom – cinizma.