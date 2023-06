Plus size model Iskra Lawrence otkrila da je prije mrzila svoje oblo tijelo, sad ga itekako voli

Iskra Lawrence (32) je poznati britanski plus size model i promotorica pozitivnog gledanja na vlastito tijelo, no nije oduvijek bilo tako. Nekad je, priznaje, svoje punašno tijelo smatrala neprijateljem. Uporno je željela smršavjeti, ali bokovi su uvijek bili širi od onoga što se smatralo prihvatljivim u modnoj industriji. Bilo joj je jako teško prihvatiti činjenicu kako izgleda.

- To nije nešto čemu nas uče. Prije sam svoje tijelo doživljavala kao neprijatelja jer mi je modna industrija u to vrijeme govorila da moram biti tanja. A ja to fizički nisam mogla napraviti. Koliko god sam se ograničavala u jelu ili marljivo vježbala, bokovi su mi i dalje bili preširoki. Ali, ne smijete nikad misliti da vam je vlastito tijelo neprijatelj, ono je vaš dom. Promjena načina razmišljanja trajala je dugo, ali sada više ne brinem o širini bedara ili celulitu. Radi se o promjeni prioriteta s onoga kako vaše tijelo izgleda na ono što ono može učiniti - pojasnila je.

U njezinoj priči pronašle su se mnoge punije žene koje imaju problema s prihvaćanjem vlastitog tijela zbog konstantnog nametanja 'primjerenih' oblina, kilaže, izgleda... Iskra redovito objavljuje pozitivne poruke o važnosti ljubavi prema sebi, samoprihvaćanju i pronalaženju ljepote u jedinstvenim fizičkim karakteristikama.

- Nitko nam nema pravo govoriti što možemo ili ne možemo učiniti sa svojim tijelom ili životom. Svi bismo se trebali osjećati dovoljno snažnima da donosimo vlastite odluke i živimo život prema vlastitim uvjetima - rekla je i prisjetila se svoje borbe.

- Imala sam kompleks savršenstva, koji se negativno manifestirao dok sam bila opsjednuta pokušajima mršavljenja. Budući da sam bila perfekcionist, nisam željela odustati sve do jednoga dana kad sam počela shvaćati da nitko nije savršen i to integrirati u druga područja svog života. Tek tada sam prestala osjećati krivnju zbog onoga što jedem i želje da kažem ne određenim stvarima - ispričala je.

- Mi smo sami sebi najgori neprijatelj, a trebali bismo biti najbolji prijatelj - dodala je, a prenosi brightside.me.

Partner Philip obožava njezine obline

Iskra je visoka 1,76 metara i mnogim muškarcima je predivna ovako popunjena, smatraju je izuzetno ženstvenom. I njezin partner, pisac Philip Payne, misli tako. On jednostavno uživa u njezinom tijelu i velika joj je podrška. U travnju 2020. godine dobili su sina.