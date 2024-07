Po izgledu, trenutačno najseksi muškarci spadaju u - 'glodavce'

Muškarci koji izgledom spadaju u 'tip glodavca' obično su više vitki nego mišićavi, s uglatim crtama lica. Možda nisu konvencionalno zgodni, ali to samo povećava njihovu privlačnost.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:48 Naplaćuje vezu | Video: 24sata Video

Dva nedavna primjera zgodnih muškaraca tog tipa su kolege iz Challengersa, Josh O'Connor i Mike Faist, koji se često uspoređuju s Roddyjem St. Jamesom (štakorom iz Flushed Away) odnosno Stuartom Littleom. Provjerite o kojim se ljepotanima radi.

69th David Di Donatello - Winners Photocall | Foto: Rocco Spaziani

Josh O'Connor djeluje milo i dobro, jedan je od onih čiji je lik sada u trendu.

World premiere of "Wonka", at Royal Festival Hall, in London | Foto: MAJA SMIEJKOWSKA

Timothee Chalemet postao je s vremenom modna ikona, ali i idealan tip ljepote.

Los Angeles: Sve?ana premijera filma Movie 43 | Foto: Hubert Boesl/DPA

Jeremy Allen White još je jedan lik kojemu su noviji trendovi naklonjeni.

The Met Gala red carpet arrivals in New York City | Foto: Andrew Kelly/REUTERS

Mike Faist također se nalazi na listi ljepotana godine.

Cannes, The arrival of the cast at the Bird photocall during the Cannes Film Festival | Foto: Alessandro Bremec / ipa-agency.net

Barry Keoghan poznat je po specifičnom pogledu i plavim očima.

Milan, Milan Women's Fashion Week: Fall/Winter 2025 - Arrivals at the Dolce & Gabbana party | Foto: Alessandro Bremec / ipa-agency.net

Matty Healy djeluje klasično, kao iz zlatnog doba Hollywooda.

Marriage Story BFI Film Premiere | Foto: Andrew Sims/News Syndication/PIXSELL/NI Syndication/PIXSELL

Adam Driver ima niz uspješnica u raznim filmovima novijeg datuma.

USA - 29th Annual Critics Choice Awards - Arrivals - Santa Monica | Foto: Hutchins Photo / ipa-agency.net

Kieran Culkin ima slavnog starijeg brata, no došlo je njegovo vrijeme.