Želite obnoviti obrve? Potrebna su vam samo ova tri koraka

Obrve uokviruju lice i one dobro stilizirane mogu nam dati potpuno drugačiji izgled. Za one koji su pretjerali s čupanjem dlačica, mogli bi pričekati devet mjeseci pa i dvije godine da im se obrve potpuno obnove te kako bi dosegnule maksimalnu širinu i punoću. Ipak, pravilna njega i određeni trikovi mogli bi ubrzati taj proces.

POGLEDAJTE VIDEO: Bizarni anti-age tretmani

Pokretanje videa... 01:29 Bizarni anti-age tretmani | Video: 24sata/pixsell

Vizažistica kuće Chanel, Jimena Garcia, smatra da guste obrve možete povratiti u tri koraka. Naravno, u slučaju nekih kožnih stanja i bolesti te disbalansa u hormonima, treba rješavati uzrok jer su tanke obrve možda samo posljedica, piše Vogue.

1. Čišćenje i piling

Piling kože ispod dlačica obrva pomaže otvoriti folikule i pospješuje rast obrva. Tako piling pomaže da drugi proizvodi koji potiču rast lakše prodru u kožu. Prvo sredstvom za čišćenje lica dobro očistite lice i obrve. Zatim je red na nježni piling. Osim kupovnih, možete napraviti prirodnu mješavinu. Napravite piling do ružičaste himalajske soli i dodajte omiljeno ulje za kožu, možete i jojobino. Nježno masirajte i isperite.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

2. Masaža za cirkulaciju

Masaža obrva potiče cirkulaciju, prokrvljuje to područje i potiče rast. Masažom možete i prirodno podići obrve i otvoriti oči. Masažu možete izvoditi prstima ili alatima poput gua sha.

Young woman receiving facial massage with gua sha tool in beauty | Foto: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio

3. Hidratacija

Baš kao što njegujete kosu i vlažite kožu tako i obrve traže sličan tretman. Premažite obrve hidrirajućim serumom ili jednostavno koristite prirodne pripravke poput rižine vodice ili bademova ulja.