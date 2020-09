Po obrvama možete prepoznati narcisa - obično su velike i guste

Guste i definirane obrve postale su trend posljednjih godina, ali prema novoj studiji, nečije obrve mogu otkrivati više od njihovog modnog stila. Mogu vam pomoći utvrditi je li netko narcisoidan

<p>Studija, koja je objavljena u travnju 2018. u Journal of Personality i kojoj je ovog rujna dodijeljena Ig Nobelova nagrada, naslovljena je "Obrve kao znak grandioznog narcizma" i sugerira da će ljudi s izraženijim obrvama vjerojatnije biti sebični i narcisoidni.</p><p>Nagrada Ig Nobel se inače dodjeljuje za znanstvene radove komične prirode i sumnjive svrhovitosti. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Da bi to proučili, istraživači Miranda Giacomin i Nicholas Rule prvo su snimili portrete "neutralnog izraza" 39 studenata sa Sveučilišta u Torontu. Među njima je bilo 26 žena i 13 muškaraca, te 32 bijelca i 7 studenata drugih rasa. Prosječna dob ispitanika bila je 21 godinu.</p><p>Tada su svi ispitanici napravili standardizirani narcistički test osobnosti kako bi utvrdili gdje se nalaze u tom u spektru. Upitani su koliko se slažu s tvrdnjama poput: "Da vladam svijetom bilo bi nam svima bolje" i "Lako manipuliram ljudima", što su osjećaji u koje bi vjerovao klasični narcis.</p><h2>Dobrovoljci su morali pogoditi tko je narcisoidniji</h2><p>Nadalje, istraživači su imali 28 dobrovoljaca koji su gledali portrete i ocjenjivali ih na skali od 1 (nimalo narcisoidni) do 8 (izuzetno narcisoidni), nakon što su dobili definiciju narcisa kao nekoga tko je "egoističan, samodopadan, i tašt".</p><p>Istraživači su također preokrenuli slike naopako, jer je jedno istraživanje pokazalo da to omogućuje ljudskom oku da gleda pojedinačne crte lica jednu po jednu, umjesto da ih sve grupira. Zatim su imali drugu skupinu od 27 dobrovoljaca koji su ocjenjivali te slike.</p><p>Za treći dio eksperimenta, istraživači su stavili neprozirne crne trake preko očiju ili obrva ljudi na fotografijama, a zatim zamolili volontere da opet ocjene slike.</p><h2>Obrve 'izdaju' narcisa</h2><p>Znanstvenici su otkrili da su dobrovoljci u studiji mogli precizno odrediti narcisa kad su im pokazali i obrve i oči. Rezultati su bili manje točni kad su im pokazali samo oči, ali ne i obrve ljudi na fotografijama.</p><p>- U osnovi smo proveli dugu seriju eksperimenata u kojima smo eliminirali crte lica sve više i više sve dok nismo izolirali obrve kao primarni znak narcisoidnosti ljudi - rekla je Giacomin za <a href="https://www.insider.com/people-with-bushy-eyebrows-may-be-narcissists-award-winning-study-2020-9" target="_blank">Insider</a>.</p><p>Istraživači su također klasificirali obrve svakog ispitanika s obzirom na gustoću, oblik, njegu i prepoznatljivost. Otkrili su da će one ljude s vrlo prepoznatljivim obrvama, koje su nekome najočitija značajka lica, drugi vrlo precizno prepoznati kao narcise, dok stil dotjerivanja, oblik i gustoća nisu igrali ulogu.</p><h2>Šminka vas može 'maskirati'</h2><p>Giacomin je rekla da nisu mogli utvrditi je li šminkanje i dotjerivanja obrva, koje je danas popularno za promjenu oblika ili debljine obrva, igralo ulogu u percepciji nečijih obrva. Na primjer, osoba s prirodno tankim obrvama mogla bi ih šminkom prividno zgusnuti.</p><p>Uz to, kada nekoga sretnemo u stvarnom životu, ne oslanjamo se samo na izgled lica kako bi nekoga procijenili i stekli prvi dojam pa, priznaje Giacomin, rezultati studije možda neće odražavati stvarno iskustvo.</p>