Arijana: Medicinsku iglu sam zamijenila onom za tetoviranje

Nije pronašla posao u struci pa je konobarila, ali i učila tetovirati. Arijana je prošli tjedan otvorila salon u Murskom Središću i uspjela ostvariti svoj san

<p>Za zanimanje medicinske sestre odlučila sam se jer sam imala odlične ocjene u osnovnoj školi i jer je sam mislila da je to jedino sigurno zanimanje s kojim ću imati posao, započinje svoju priču<strong> Arijana Vinko Novak </strong>(24) iz Peklenice pored Murskog Središća.</p><p>Danas na cijelu situaciju gleda malo drugačije.</p><p>- Iskreno, bila sam još premlada da odlučim o svojoj budućnosti, ali znala sam da sa završenom školom za medicinsku sestru imam koristi u svakodnevnom životu i da neću požaliti jer ta struka će uvijek biti potrebna - priča Arijana.</p><p>Srednja škola joj je bila pomalo naporna, osobito posljednje tri godine kada je kada su imali i nastavu i praksu. Budila se u pet ujutro, a kući dolazila u 20 sati.</p><p>- No, sve sam uspjela savladati, prošla s vrlo dobrim uspjehom, a praksu i završni rad s odličnim na što sam jako ponosna. Nakon završetka škole tražila sam posao u struci jako dugo i nažalost nisam ga našla. Onda sam odlučila konobariti - otkriva mlada djevojka koja je tada odlučila svoj hobi kojim se bavila od djetinjstva, pretvoriti u biznis.</p><p>- U školi bih ponekad crtala, umjesto da sam pratila nastavu. Onda sam već shvatila da mi je crtanje i umjetnost na prvome mjestu. Jednostavno to je nešto što me ispunjava i što volim pa sam odlučila probati živjeti od toga - govori.</p><p>Tattoo studio otvorila je ovaj mjesec, a tetovaže su je privlačile od djetinjstva.</p><p>- Uvijek sam gledala ljude koji imaju tetovaže i to me fasciniralo. Naravno, nisam znala kao klinka da ću to jednom i raditi, ali sam s godinama shvatila da je to to. Da je umjetnost ono što me pokreće i daje mi razlog za sreću. I tako sam započela, tetovirala sam bliske prijatelje i obitelj te apsolutno zavoljela taj posao. Nema ljepšega po meni, uz to još i dobro zaradim - ističe Arijana.</p><p>Počeci s tetoviranjem bili su jako teški. Prve dvije godine puno je ulagala. S vremenom su joj ljudi počeli pomagati i novčano jer su bili zadovoljni njezinim tetovažama. Polako je, ali i sigurno, nakon tri godine vježbanja otvorila svoj prvi salon ARCHIII INK.</p><p>- Mnogi tattoo majstori nisu bili previše od pomoći jer svatko voli čuvati svoje znanje. Većina njih je prezaposleno pa nemaju vremena učiti nekoga. Jedino uz plaćanje, a ja nisam imala dovoljno novaca za to. Tako da sam počela pratiti sve moguće umjetnike i tattoo majstore, educirala sam se preko interneta i prvo vježbala na umjetnoj koži. Tek kad sam osjetila da sam spremna, svoju kožu na probu dao mi je moj otac. Hvala mu na tome, a tetovaža je ispala prva liga. Nije bila savršena, ali meni i mom ocu je bila - priča.</p><p>Napravila je puno tetovaža, a kaže kako ih ne broji. Obožava tetovaže u boji, a watercoloring joj je omiljeni.</p><p>- Nisam ga radila puno, ali nadam se da ću u novome salonu naći ljude koji su spremni unijeti boje u svoj život. Inače radim bilo kakve dizajne i stilove, svestrana sam sto se tiče umjetnosti. Osim tetovaža u salonu ću prodavati i svoje radove na platnu i papiru - otkrila je tattoo majstorica koja na sebi ima desetak tetovaža. Većina njih su sitne i ne vide se i tu su samo zbog, kaže, nje same. Iako obožava tetovaže, ne planira imati cijelo tijelo istetovirano kao većina tattoo majstora.</p><p>- Puno mi je ljepše tetovirati druge i na njima ostavljati trag svoje umjetnosti - rekla je Arijana.</p><p>Ovaj posao je ono što je tražila u svom životu. Htjela je imati slobodu i biti sama sebi šef.</p><p>- Srednja škola mi je jako puno pomogla u tome, ali jednostavno nisam pronašla sreću u bolnicama. Često bi negativu iz bolnice nosila kući. Zbog prakse u bolnici uopće nisam bila u strahu tetovirati pogotovo zbog svega što sam tamo naučila - objašnjava.</p><p>Sretna je što ima medicinsko zanimanje koje joj uvijek dobro dođe. Tako je i na samom početku, kada je počela s tetoviranjem, znala već jako puno toga, pogotovo što se tiče higijene, dezinfekcije, sterilnosti i anatomije ljudskog tijela. </p><p>- To mi je sve pomoglo i olakšalo. Može se reći da sam medicinsku iglu zamijenila onom za tetoviranje - zaključila je.</p><p>No kaže kako se to nekim ljudima nije svidjelo.</p><p>- Kada su čuli, ljudi bi često okretali očima. Ja sam radila po svome i to je to. Govorili bi mi da si pronađem posao umjesto da crtam po cijele dane. Uvijek bi se nasmijala tome - priča.</p><p>Najveća podrška joj je dečko koji je uvijek vjerovao u nju.</p><p>- Uvijek bi me motivirao i bio mi podrška da ne odustanem od svojih snova i da se žestoko borim za njih ako ih stvarno želim ostvariti - ističe Arijana.</p>