Na prvom mjestu, s najvećim spolovilima na svijetu, smjestili su se muškarci iz Ekvadora. Oni se mogu pohvaliti dužinom od čak 17 centimetara i obujamom 13,4 - veća su za 23,3 posto od svjetskog prosjeka. Drugim mjestom ponose se momci iz Gane - sa 16,8 centimetara duljine i obujma od 12,8.

Zadnje 143. mjesto su zauzeli muškarci iz Kambodže koji imaju spolovilo prosječne dužine od 10,1 centimetar, a obujam je 11,1.

Na web stranica All size matter možete pronaći interesantnu kartu koja prikazuje kolika je prosječna veličina penisa kod muškaraca iz 143 države svijeta. Ružičaste boje su države s minimalnim prosjekom 'one stvari', ljubičaste one s većim prosjekom, a plave boje su države čiji momci su vlasnici najvećih primjeraka.

Hrvatima je prosječna dužina 14.8 cm, a obujam 13

Hrvatska se prema toj karti nalazi u ljubičastoj zoni. Zauzela je 35. mjesto, od 143 zemlje obuhvaćene istraživanjem. Veličina spolovila naših muškaraca veća je sedam posto od prosjeka - prosječna dužina im je 14.8 centimetara, a obujam 13.

Srbima je prosijek 14,8 centimetra duljine i obujma 12,7 - našli su se tako na 34. mjestu. Bosna i Hercegovina je na 25. mjestu, s prosječnom duljinom od 15,3 i obujmom 12,1 centimetar dok Slovenci imaju nešto manje - duljina im je 14 centimetara, a obujam 11, 7 cm.

U Mađarskoj je situacija slična kao i u Hrvatskoj, pa prosječna duljina penisa iznosi 14,7 centimetara. Rusi u prosjeku imaju dužinu penisa 13.2 cm, a obujam 11,7, Amerikanci 13 i obujam 12,2, a momci u Australiji 13,3 centimetara i obujam od prosječno 13.