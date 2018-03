Pobijedila je dva raka: 'Dok se mogu dotjerati, pobjeđujem...'

Kvržicu sam otkrila slučajno. Pamtim i datum, nedjelja, 20. 10. 2014. Ovlaš sam se dotaknula i ustuknula od bola. Prstima sam prošla još jednom po tome mjestu. Da, bila je kvržica. Navečer sam je pod tušem ponovno napipala. Bila je kapsulastog oblika, micala se i boljela. ‘Mastopatija’, pomislila sam i s tim uvjerenjem otišla spavati, započinje svoju priču Jadranka Vukelić (54) iz Varaždina.

Preživjela je čak dva karcinoma - rak dojke i rak jajnika.

Sutradan je nazvala prijateljicu koja radi u jednoj poliklinici i sve joj ispričala. Naručila ju je na ultrazvuk te pokušala primiriti da karcinomi ne bole i ne miču se. Dr. Topinka na lijevoj joj je dojki pronašla izraslinu. Iako je u prvi trenutak bila uvjerena da je to fibrom, ugovorila joj je punkciju.

'Zatomljena lavina suza'

- Otišla sam kući prilično mirna. Fibrom, to je to. Punkciju je drugi dan odradila dr. Veselić. Ubod je bio malo bolan. Otišla sam kući i vratila se svakodnevici. Stanje mira i straha bili su izmiješani. Kroz pet dana pozvana sam po nalaz. Sa mnom je išao i sin Luka jer smo morali nešto podići na pošti. Moj sin je osoba s intelektualnim poteškoćama. Ima 28 godina, ali je na nivou 7-godišnjeg djeteta. Moj anđeo, uz drugog anđela, kćer Lorenu (15). Doktorica me je posjela i vrlo obazrivo mi saopćila nalaz. Karcinom je i treba ga što prije operirati i započeti liječenje - prisjeća se hrabra Jadranka.

Liječnica ju je nakratko utješila, ali “zatomljenu” lavinu suza i želju za krikom osjetio je i sin koji ju je promatrao raširenih zjenica. Ubrzo je uslijedila uspješna operacija u KB-u Dubrava kod dr. Rudmana, koji joj je nakon zahvata rekao da joj to što je karcinom bio malen i učahuren daje dobre šanse. Biopsija ju je ponovno vratila u sivilo jer se karcinom pokazao netipičnim, trostruko negativnim. Jadranka je tad samo mislila na djecu i brinula što će s njima biti.

Uspješna operacija u Dubravi

- Jutro prije odlaska u bolnicu ušla sam u sobu pozdraviti sina. Na izlasku mi je rekao: ‘Mami, ja sam se cijelu noć molil za tebe’. Taj njegov glas, molitva, poruka koju mi je proslijedio bili su razlog da obećam i sebi i Bogu i djeci da ću to odraditi - prisjeća se Jadranka. Određena joj je kemoterapija od 18 ciklusa. Prva dva, tri dana samo je spavala od lijekova i terapije, a bila je sve iscrpljenija. Svaka joj je terapija i donijela nešto - od afta, herpesa do gušenja. Odradila je i 30 zračenja od lipnja do kolovoza 2014.

- Terapija je to koja traje minutu, niti je ne vidiš, a lomi ti kosti u udovima, boli te svaki dio tijela. Dobivaš opekline po dojci. Potrebni su mjeseci da se oporaviš. I novi strah od spoznaje da tijelo ne sluša duh, da si slab i krhak. No nikad se nisam predala, ni kad sam bila tužna. Smijala sam se, živjela kao i do tog trenutka. Vozila sam djecu u školu, kuhala... Na svaku kemoterapiju sam išla dotjerana. S perikom, nacrtanim obrvama, u haljini ili suknji i neizostavnim štiklama. Moj prkos je rekao: ‘Dok god ću se moći dotjerati, ja pobjeđujem’. Kosu sam dala ošišati prije opadanja. Lorena me svaki put molila da ne dodirujem kosu jer su mi u ruci ostajali cijeli pramenovi - govori Jadranka, po zanimanju kemijski tehničar, iako je većinu života radila kao trgovkinja i uživala u poslu. Nikad, kaže, nije pušila ni pila alkohol te je prije bolesti trenirala kick boxing. Ostala je tad i bez posla zbog isteka ugovora te je završila na burzi.

- Povratili su se ponovno svi strahovi. Kako ću otplatiti kredit i zbrinuti djecu, a da uz ovu moju emotivnu borbu i drugi ne budu ozlijeđeni - kaže Jadranka.

Moguće i zbog stresa, otkrila je tad i drugi karcinom na kontroli kod ginekologa - karcinom jajnika.

- Opet nevjerica, šok, strah. Operirana sam 24. 8. 2016., odradila ciklus od šest kemoterapija. Mučne odlaske autobusom nedjeljom u Zagreb, kemoterapija dan poslije. Spavala sam kod sestrične, a kad bih se za dan-dva pribrala, opet bih sjela na autobus i krenula kući - govori Jadranka. Najgori dio borbe je gotov. Ostaju kontrole, a posebno je teško prihvatiti da ti se život sljedeće tri godine svodi na kontrole svakih 4-6 mjeseci.

Samo vedrina i optimizam

- Između obavljaš preglede i iščekuješ nalaze markera, CT-a, UZ-a, magnetske... Što dalje, strah jača. Pred pregled tražim nešto što će mi preusmjeriti misli. No imam dva velika razloga da budem vedra i optimistična - odrađena dva karcinoma i djecu. Shvatila sam i da sam sama razlog da uspijem. Kontrolirati se. Pipkati. Slušati tijelo. Jer ako se i suočimo sa situacijom ‘koja se događa drugima’, dajemo si šansu da je uspješno savladamo - zaključuje ova neustrašiva žena.