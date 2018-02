'Pobijedila sam rak, ali gotovo su me ubile nuspojave liječenja'

Virginia Harrod (52) iz Kentuckyja, odvjetnica, političarka i farmerica opisala je agoniju koju je prošla, od dijagnoze raka dojke do opasne infekcije zbog koje joj je život visio na koncu. Nakon dvostrukog kirurškog zahvata, mastektomije, kada su joj odstranili tkivo iz obje dojke, kod nje se pojavio limfedem. To je stanje u kojem se limfna tekućina nakuplja u ruci, a kod ove hrabre žene je uzrokovala infekciju kože koja se proširila.

Godinu dana konstantno je uzimala antibiotik koji joj je stajao u torbici i bila je priključena na njega, uz to je nosila i kompresijsku navlaku, čak i kada je išla u krevet. Mislila je da više nikada neće normalno živjeti, otkriva Daily Mail.

Prisjetila se kako je saznala da ima opaku bolest. Imala je 47 godina kada je napipala kvržicu u prsima, no njezin ginekolog to nije shvatio ozbiljno, rekao je: "Sve ste stariji, događat će vam se promjene u dojkama".

- Vjerovala sam mu jer on je bio stručnjak, a ja sam bila odvjetnica - rekla je.

"Cancer was a piece of cake," says Virginia Harrod. "It was the lymphedema that almost killed me." https://t.co/WFtFFPl46a