Pobijedite celulit: Upamtite, pušenje će uništiti sav vaš trud

Omraženi jastučići ispod kože nastaju zbog viška masnoće, slabljenja vezivnog tkiva, poremećaja u cirkulaciji i izmjeni tvari te zadržavanja vode u tkivima. Na njihovu pojavu, osim genetike, najveći utjecaj imaju loša prehrana, pušenje, nedovoljan unos vode te nedovoljno kretanja dok se s nastankom celulita sve više povezuje i uzimanje kontracepcije koja ga dodatno pogoršava.

Foto: Dremastime Na mjestima na kojima se najčešće pojavljuje (bedra, stražnjica, trbuh te iznad koljena) nalaze se posebne stanice koje imaju ulogu nakupljanja masti. Te masne stanice podupire vezivno tkivo koje se kod žena pruža okomito u smjeru kože, te je njihov rast moguć samo prema površini kože, pa koža u konačnici poprima izgled narančine kore.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL Popis uzroka tu ne staje. Na pojavu celulita, osim genetike, godina i stila života, utječu i naglo debljanje, gubitak kolagena, loša cirkulacija (osobito u području nogu), oslabljen protok limfe te stanjivanje vanjskoga sloja kože.

Što je izraženiji, to je potrebno više vremena da ga se riješite. No iz borbe protiv celulita možete izaći kao pobjednik, no morate, ako je to potrebno, iz korijena promijeniti način života te biti ustrajni.

Foto: 123RF

1. Povećajte unos vode na barem 1,5 litru na dan. Vodu možete aromatizirati kriškama limuna, đumbirom ili listićima mente. Tako će vezivno tkivo ojačati i postati gipko.

2. Unos tekućine možete povećati ako na jelovnik uvrstite povrće s visokim udjelom vode poput krastavaca, rotkvica i rajčica.

3. Uvedite reda u prehranu - prednost dajte mediteranskoj prehrani koja obiluje zdravim cjelovitim žitaricama, ribom i tamno zelenim lisnatim povrćem te voćem

4. Jedite od 3 do 5 manjih obroka na dan

5. Pazite na unos kvalitetnih bjelančevina - piletina, puretina i crveno meso bogati su aminokiselinama i l-karnitinom, koji ako uz to vježbate pozitivno utječu na tonus mišića i smanjuju masne jastučiće

6. Jedite hranu bogatu antioksidansima poput naranči, jagoda, brokule, rajčica i graška jer obiluju vitaminom C, koji je iznimno važan za jačanje kolagena.

7. U pripremi jela koristite kurkumu, čili, ružmarin i đumbir jer potiču izbacivanje štetnih tvari iz organizma.

8. Izbjegavajte rigorozne dijete - one samo potiču razvoj celulita. Naime, dok se vi izgladnjujete misleći da ćete tako skinuti kilograme, tijelo u strahu od nestašice sve što pojedete pohranjuje u obliku masnog tkiva.

9. Izbjegavajte suhomesnate proizvode, crveno meso, grickalice, slatkiše, prženu hranu, gazirana pića i alkohol

10. Svaki zalogaj dobro prožvačite kako bi se hrana što lakše probavila jer poremećaji probave pogoduju debljanju i razvoju celulita. Također, za bolju probavu uzimajte probiotike u jogurtima ili kao dodatak prehrani, jer se tako pospješuje izbacivanje štetnih tvari iz organizma.

11. Prestanite pušiti. Svaki dim cigarete smanjuje protok krvnih stanica i stvaranje kolagena, oštećuje vezivno tkivo pa i najmanje potkožne masne naslage postaju vidljivije.

12. Više se krećite. Kako bi se potaknula cirkulacija i protok limfe na kritičnim mjestima - žustro hodajte barem pola sata na dan, vozite bicikl, preskačite uže - izaberite aerobnu aktivnost po svom guštu.

