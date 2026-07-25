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Okrenula život naglavačke PLUS+

'Pobjegla sam od glamura u Milanu i sjela za traktor u Istri'

Piše Jasmina Sarić Čedić,
Čitanje članka: 6 min
'Pobjegla sam od glamura u Milanu i sjela za traktor u Istri'
Foto: SASA MILJEVIC/PIXSELL
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Tina Kovač De Faveri u talijanskoj modnoj meki živjela je pravim gradnskim životom. Ali, ljubav prema istarskom Kašteliru je presudila i sad radi na obiteljskom OPG-u

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Svatko tko upozna Tinu Kovač De Faveri (43) iz istarskog Kaštelira ostat će iskreno oduševljen njezinom osobnošću, sposobnostima i životnom energijom. Jer do prije deset godina ova je magistrica glazbe i profesorica klavira živjela mondenim, gradskim životom u Milanu, da bi potom prijestolnicu europske mode zamijenila životom u rodnom Kašteliru i aktivnim bavljenjem poljoprivredom. Milanske ulice ostavila je iza sebe posvetivši se njivama, vinogradima i maslinicima, pa je se redovito može vidjeti kako vozi traktor, freza ili radi u obiteljskoj manufakturi proizvodnje craft piva. Prije tri godine predstavljala je Kaštelir na natjecanju "Najuzornija hrvatska seoska žena", i tom ju je prilikom Udruga Uzorne hrvatske seoske žene nagradila priznanjima za domišljatost u plasmanu tržišnog proizvoda te za izražavanje i komunikaciju na lokalnom izričaju.

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