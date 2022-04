Oaze u prirodi od Slavonije do Like: Ovo je 15 fantastičnih kuća za totalni odmor u miru i tišini

Koliba Bistrica Cottage nalazi se u Karlovačkoj županiji, u malom zaseoku Perići pokraj Gornjih Dubrava. Dolaskom do nje ulazite u potpunu izolaciju i prepuštate se prirodi. Do nje je potrebno prijeći oko 600 metara makadamskog puta. Tako onda usred ničega, kad se zapitate: ‘Gdje sam zalutao?’, dolazite do malog mosta na rijeci Bistrici, s kojeg se pruža pogled prema našoj kolibi, kaže nam vlasnik Martin Gašparović iz Zagreba, koji sa suprugom Sonjom iznajmljuje ovu prekrasnu kolibicu.