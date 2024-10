Poboljšanje lokalnih kapaciteta pretraživanja interneta u Europi

Megi Sharikadze, voditeljica istraživanja u Superračunalnom centru Leibniz u Münchenu, u Njemačkoj, prvi je put postala svjesna potrebe za specijaliziranijim, lokalnim tražilicama tijekom svoje potrage za najbližim poštanskim uredom.

Godinama su je Google karte usmjeravale u poštanski ured koji je poprilično udaljen od njezina doma. Odlučila je još istraživati te je pronašla najbliži poštanski ured puno bliže svome domu pretražujući izravno na mrežnoj stranici njemačke pošte.

„Shvatila sam kako bi trebalo postojati više specijaliziranih tražilica koje pokazuju sve detalje lokalne infrastrukture”, rekla je Sharikadze.

Ona je sada dio istraživačke inicijative pod nazivom OpenWebSearch.EU koju financira EU, i koja radi na tome da osigura veću raznolikost među europskim internetskim tražilicama kako bi se lokalne mogućnosti pretraživanja mogle lakše razviti. Projekt je proizašao iz inicijative odozdo prema gore u Njemačkoj koja se pretvorila u europski napor koji okuplja 14 renomiranih istraživačkih i računalnih centara.

Ideja je inicijative promijeniti trenutačno stanje u kojem neeuropske digitalne platforme kontroliraju internetsko pretraživanje, stvarajući tako jednostrani ekosustav koji prisiljava mnoge korisnike, uključujući i znanstvenike, tvrtke i medije, da optimiziraju svoj sadržaj za te iste platforme.

„Želimo ojačati zajednice kako bi mogle lakše filtrirati i pronaći one dijelove interneta koji su njima relevantni”, rekao je Michael Granitzer, profesor znanosti o podacima na Sveučilištu Passau u Njemačkoj i koordinator inicijative OpenWebSearch.EU.

Jedno ne odgovara svima

Internetske tražilice u posljednja su tri desetljeća postale sastavni dio svakodnevnog života. Problem leži u tome što mogućnošću pretraživanja informacija na internetu dominira gotovo u potpunosti jedna tvrtka, a to je Google. I to toliko da je glagol „guglati” postao toliko uvriježen u engleskom i mnogim drugim jezicima.

Od kolovoza 2024. godine Google je daleko najkorištenija tražilica na svijetu, s globalnim tržišnim udjelom od 90.5 %. U 2024. godini, Googleova je dominacija proglašena nezakonitim monopolom u slučaju koji je pokrenulo američko Ministarstvo pravosuđa, dok ga je najviši sud EU-a također kaznio zbog zlouporabe dominantnog položaja.

Postoje neke europske tražilice, ali one uglavnom prikazuju rezultate pretraživanja američkih tvrtki, kao što su Google i Bing.

Digitalnim svijetom dominiraju IT tvrtke sa sjedištem u SAD-u. To znači da osim što zarađuju mnogo novaca, prikupljaju i mnogo informacija i podataka o svojim korisnicima.

Odgovor EU-a je Akt o digitalnim tržištima koji je stupio na snagu u ožujku ove godine, s ciljem sprječavanja tih većih tvrtki da upotrebljavaju nepoštene prakse kako bi zadržale prednost na digitalnom tržištu. To znači da će nove tehnološke tvrtke, poput onih koje izrađuju tražilice, moći konkurirati bez nepoštenih uvjeta koji ograničavaju njihov razvoj.

Izradite i oni će doći

Istraživačima inicijative OpenWebSearch.EU cilj je razviti jezgru Europskog otvorenog web indeksa (European Open Web Index - OWI) koji bi programeri mogli koristiti za izgradnju vlastitih, prilagođenijih tražilica. To će Europljanima omogućiti ulazak na digitalno tržište s vlastitim proizvodima, što europskom digitalnom tržištu daje priliku za rast.

OWI je digitalna struktura koja sadrži skup podatkovnih proizvoda u strukturiranom obliku, koje mogu upotrebljavati tražilice koje šalju informacije krajnjem korisniku.

Jedan od razloga za izradu europske strukture OWI jest taj da EU ima drugačije zakone o zaštiti podataka od SAD-a, gdje je Google sjedište. Imati OWI također znači imati infrastrukturu usredotočenu na europske zakone i vrijednosti. Osim toga, Europa ima veću jezičnu raznolikost, a OWI ima namjeru podržavati više jezika.

„Pretraživanje interneta potpuno je druga stvar u pogledu pravnih postavki u Europi nego u SAD-u”, rekao je Granitzer.

Europsko jačanje

Tim inicijative OpenWebSearch.EU uključuje 14 glavnih europskih istraživačkih centara koji su predvodnici u ovom području. Počeli su raditi 2022. godine u istraživačkom naporu koji će trajati sve do kolovoza 2025. godine.

Partner im je Superračunalni centar Leibniz u kojem radi Sharikadze. Ostali su partneri CERN, dom izvornog indeksa WWW poslužitelja, i Zaklada za otvoreno pretraživanje (Open Search Foundation), kojoj je Granitzer pripisao zasluge za početnu ideju o projektu.

Zaklada, sa sjedištem u Starnbergu u blizini Münchena, posvećena je otvaranju i transparentnosti interneta u pokušaju jačanja europskog suvereniteta na digitalnom tržištu.

Od niše do mainstreama

Granitzer je rekao da će svi moći upotrebljavati OWI za stvaranje bilo koje vrste tražilice. Na primjer, tražilice koja se temelji isključivo na Pokemonima ili tražilice posebno za djecu.

Izrada tražilice zahtijeva pristup resursima koje mnogi ljudi nemaju. Partneri projekta vjeruju kako će stvaranjem indeksa pomoću europske infrastrukture smanjiti prepreku ulaska za one u Europi koji se nadaju stvoriti nove tražilice.

U tijeku su tri slučaja upotrebe za razvoj tražilice s OWI-jem, uključujući onaj koji će funkcionirati kao lokator za restorane u Sloveniji i tražilicu koja kombinira mrežne podatke s podacima iz geoznanosti, za koju je Granitzer rekao da bi mogla biti korisna za znanstvenike iz područja zaštite okoliša.

„Omogućavanjem stvaranja raznolikog skupa internetskih tražilica, nadamo se da ćemo se suprotstaviti trenutačnom monopolu na digitalnom tržištu i stoga stvoriti, opet, raznolikiji pristup informacijama”, rekao je Granitzer.

Autor: Jack McGovan

Istraživanja u ovom članku financira EU-ov program Horizon. Stavovi sugovornika ne odražavaju nužno stavove Europske komisije.

