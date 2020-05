Počela je hraniti mačku, a onda je otkrila njenu prekrasnu tajnu

Zanima vas ova tema? Pročitajte i ovo: Opraštanje je put do mirnijeg života sa sobom i drugima

Nekoliko dana nakon što je počela hraniti mačku koja joj je počela dolaziti u stražnje dvorište, Shea Prior shvatila je da ima posla s majkom. Mačka je, naime, proizvodila mlijeko, piše Boredpanda.

- Mazila sam ju i krenula podignuti kada sam shvatila da proizvodi mlijeko te da zasigurno negdje ima i mačiće - rekla je ova ljubiteljica životinja iz Irvingtona u Alabami.

Foto: Facebook/Shea Prior

Shea se uzbudila zbog saznanja i počela je nagovarati mačku da joj pokaže svoje malene.

- Počela sam joj govoriti da mi pokaže bebe i da sam sigurna kako su joj mačići jako lijepi - ispričala je.

Foto: Facebook/Shea Prior

Vjeruje da je to upalilo jer ju je mačka sljedeći dan povela do svog legla.

- Dotrčala je do mene i počela mi se uvijati uz nogu. Potom me odvela do moje šupe i kada sam pogledala ispod, vidjela sam nekoliko 'vunenih loptica' kako me gledaju. Njihova mama tada ih je pozvala da me dođu vidjeti - prepričala je Prior svoj prvi susret s mačićima.

Foto: Facebook/Shea Prior

Maleni su u početku bili preplašeni i nisu htjeli izaći van, ali nakon što ih je majka ohrabrila i oni su izašli.

- Jedan maleni sivi bio je super hrabar i došao je do mene s uzdignutim repom te mi je odmah dao da ga podragam. Nakon nekih 10-15 minuta svi su izašli van i dopustili su mi da ih držim i mazim - opisala je.

Foto: Facebook/Shea Prior

Shea je odmah znala da želi pomoći toj čupavoj obitelji.

- Usvojila sam mamu i sada još svi žive kod mene. Svi mačići već su pronašli novi dom i otići će novim vlasnicima čim se mama mačka složi s tim. Zasad, svi su odlično - kaže.

Foto: Facebook/Shea Prior

Prior je pokrenula i GoFundMe stranicu na kojoj traži pomoć za veterinarske račune.

Foto: Facebook/Shea Prior

- Zbog pandemije korona virusa izgubila sam posao. Želim se pobrinuti za mamu i njene mačiće, ali si trenutačno to ne mogu priuštiti. Bilo koja donacija će pomoći, a ono što ostane nakon što platim veterinara, donirat ću lokalnom skloništu za životinje - zaključila je.

Foto: Facebook/Shea Prior

