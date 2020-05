Opraštanje - put do mirnijeg života sa sobom i s drugima

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Najradije biste sjeli i plakali? Tu je pet sjajnih razloga za to

Opraštanje ljudima pomaže da se riješe tereta prošlosti i krenu dalje, smatra psiholog dr. Richard Patterson, koji je glavninu svog rada posvetio baš opraštanju. Ogorčenosti se je katkad teško osloboditi jer ona pruža svojevrsni osjećaj zaštite pred ljudima koji su vas povrijedili. Međutim, oprostiti ne znači obnoviti odnose - moguće je oprostiti, a istodobno odbiti nečije društvo.

Zamjerate li nekome i dalje, on nad vama ima neku moć, tvrdi Patterson. Primjerice, ako još uvijek zadrhtite čim se sjetite školskog nasilnika, on je i dalje glavni. Čim mu oprostite, vraćate moć koju vam je oteo. Često je najteže oprostiti samome sebi. Za to je potrebno mentalno se suočiti s pogreškama i odlučiti ne ponavljati ih.

Od ljudi koje ste pritom povrijedili, dobro je zatražiti oproštaj. Najbolje je to učiniti u lice, no ako nemate snage suočiti se s onim kome ste nešto skrivili, pomaže napisati i pismo isprike.

Foto: Dreamstime

Pismo isprike

Pismo isprike trebalo bi biti iskreno, a ne motivirano željom da se moralno uzdignete. Budite svjesni i da pismo ne može poništiti učinjenu štetu. No ono je prvi korak prema popravljanju narušenih odnosa. U pismu objasnite svoje motive, no nemojte se izgovarati za svoje ponašanje. Priznajte odgovornost. Ponudite popraviti situaciju koliko je moguće ili pronaći način da se iskupite onome koga ste povrijedili.

Foto: Dreamstime

Oprostite drugima

Zatvorite oči i zamislite onoga kome želite oprostiti. Objasnite mu kako ste se osjećali tada i kako se osjećate sada. Zamislite kako vas sluša i reagira na to. Zatim ga u mislima zagrlite i oprostite mu.

