Počelo je doba Vodenjaka: Ovo razdoblje bit će jako intenzivno, a evo i što donosi svakom znaku

Kako se u 2024. godini Sunce u doba ožujskog ekvinocija nalazi na prijelazu iz zviježđa Riba prema Vodenjaku, time prelazimo u doba Vodenjaka, koje je ove godine obilježeno jednom posebnošću: Nakon 248 godina, koliko Plutonu treba da obiđe Sunce, on 20. siječnja ulazi u znak Vodenjaka, označavajući posljednji put kada će se planet povezan sa smrću, uništenjem i podzemnim svijetom retrogradirati između znakova zodijaka kojima vlada Saturn, donosi Voque India.

Sezona Vodenjaka obično je vrijeme kad treba biti odvažan i hrabar, ali posebno će ovo razdoblje biti prilično intenzivno, baš zahvaljujući Plutonu - Planetu uništenja, smrti i ponovnog rađanja. Posljednji put Pluton je bio u Vodenjaku od 1778. do 1798.,što je period kad se, među ostalim, odvila Francuska revolucija.

Iako je Pluton nakratko gostovao u Vodenjaku između 23. ožujka i 11. lipnja prošle godine, ove godine će 'gostovati' u tom znaku od 20. siječnja do 1. rujna i ostat će tamo s prtljagom do 8. ožujka 2043. godine. To bi moglo imati snažan utjecaj na živote mnogih ljudi, koji će odrediti smjer i način na koji će se njihov život razvijati puno dulje, kroz iduća dva desetljeća.

Podsjetimo, posljednjih 15 godina, Pluton je bio u Jarcu, vodeći globalne institucije, organizacije i carstva do uspjeha, a kako bude ušao u Vodenjaka, utjecat će na transformaciju, osobni rast, dinamiku moći, seksualnost, revoluciju i tehnologiju, gurajući nas da zaronimo u dubine naše podsvijesti.

I dok je razdoblje Riba bilo obilježeno duhovnom praksom podređivanja Bogu i slijeđenja njegove volje, doba Vodenjaka povezano je s duhovnošću koju obilježava želja za djelovanjem u slobodnim zajednicama ravnopravnih ljudi. Duhovnost Vodenjaka na višoj je razini svijesti, tako da do izražaja dolazi povezanost jedne univerzalne Duše. Ovo bi na globalnoj razini moglo biti doba preokreta vođeno altruizmom.

Kao i obično, promatramo ga s dva aspekta: Onoga što predstavlja Vodenjak, ali i onoga što predstavlja njegova suprotnost, Lav. Vodenjak je povezan s dobrobiti grupe, odnosno odvojenošću od osobnosti i brigom za cjelinu. S druge strane, Lav, vjeruje u individualnu suverenost, strastvene osjećaje i sposobnost da čovjek sam odluči o prikladnom smjeru djelovanja. Trik je u tome da stanemo na zemlju s obje noge, dobro osvijestimo put kojim smo krenuli i razloga zbog kojih smo to učinili. Povremeno ih treba revidirati, no moramo znati koji je smjer.

Evo što će razdoblje Plutona u Vodenjaku donijeti pojedinim znakovima:

Ovan: Doba vukova samotnjaka

Vukovi cijene čopor više od neovisnosti, ali svake godine nekoliko vukova napusti čopore da sami putuju tražeći nešto više i smislenije: osjećaj neovisnosti, bolje razumijevanje samih sebe ili partnera. Ovo razdoblje obilježeno je hrabrošću, samopouzdanjem i sposobnošću da pobijedite strahove. Putujte nesputano kamo se osjećate pozvanim.

Bik: Prihvatite svoj potencijal

Intuitivan život i osjećaj da se ne bojite isticati pomoći će Bikovima da se oslobode ustajalih obrazaca u svom životu i odnosima i udahnu svježi zrak u svoju karijeru, kao i da jednostavno nauče kako reći 'ne' svojim strahovima i onima koji ih iskorištavaju. Očekuje vas mnogo dobrote.

Blizanci: Teško ljubavno razdoblje

Napokon ćete prihvatiti da, kao što imate odgovornosti prema drugima, imate ih i prema sebi. Poriv da budete ranjivi usmjerit će vas u doba vašeg života u kojem su samopoštovanje i vlastita vrijednost ključni. Samo nastavite i ispravite ono što ne valja.

Rak: Postanite opaka munja

Iako ste prvenstveno usredotočeni na ljubav i svjetlost, mogli biste osjetiti poticaj da probudite svoj uspavani alter ego: Osobni rast, ekspanzija i duhovno uzašašće mogli bi obilježiti iduće razdoblje, uz bezbroj prilika, podrške ljudi i gotovo svega što vam je potrebno. Ovo bi moglo biti možda i najbolje poglavlje vašeg života.

Lav: Umjerene vatre

Vjerojatno ćete svladati umijeće optimiziranja svog goriva i kreativnog potencijala i naučiti reći 'da' samo kad to znači 'o, da!'. Očekujte da ćete uživati u zastoju onoliko koliko volite biti u središtu pozornosti. Time ćete razotkriti neke misterije o sebi.

Djevica: Brzo i dnamično

Ovo vrijeme nosi brzu promjenu u dinamici vašeg odnosa. Suvišno ćete odbacivati poput zmije koja skida kožu tijekom mitarenja. Fokus će biti na svladavanju zdrave i učinkovite komunikacije koja je neizmjerno važna kad se sve odvija brzo.

Vaga: Skok vjere

Ovo razdoblje vjerojatno će vas natjerati da počnete pokazivati svoje prave emocije o prestanete putovati stisnutog srca. Vjerojatno ćete naići na mnoga ogledala koja će vas izbaciti iz vaše zone udobnosti i natjerati vas da se zapitate gdje želite pretočiti svoju energiju. Srećom, svemir vam čuva leđa, sve će ispasti kako treba.

Škorpion: Obilje kroz svjesnost

Ne samo da ćete sami sebe iznenaditi koliko ste svjesni sebe i svoje okoline, već i koliko ste voljni zakoračiti dalje od poznatog kako biste se prepustili lakom obilju. Ovo je vaše razdoblje u kojem ćete u svemu uspijevati bez preznojavanja.

Strijelac: S osmijehom kroz prepreke

Se će vam ići od ruke. Osim što dopuštate svojoj koketnoj prirodi koja voli zabavu da zauzme središnje mjesto, rado joj dopuštate i da vas odvede do onoga što vas ispunjava i ima svrhu. Vjerujte svojim urođenim sposobnostima da će vas potaknuti naprijed.

Jarac: Uslišane molitve

U idućem razdoblju u vašem će životu biti puno manje napora. Otključavate lekciju koja vas uči primanju bez penjanja po strmim liticama; zapravo, žanjete nagrade za sav svoj nemilosrdan rad u prošlosti. Očekujte da ćete pronaći svoj glas, nove ciljeve i nove granice, možda čak i skup novih prijatelja koji se osjećaju kao kod kuće.

Vodenjak: Sudbina u vašim rukama

Ne samo da uvodite u novo doba svjetla, već donosite iscjeljenje i gradite osjećaj zajedništva za sebe i one s kojima dijelite svijet. Vaš prirodni instinkt da stvorite utočište za sve vjerojatno će dobiti poticaj i svemir će vam pružiti ruku pomoći. Pripremite se da živite svoj život punim potencijalom, osobno i profesionalno.

Ribe: Vaša utopijska stvarnost

Vaša sanjarska vibra u ovom razdoblju doći će do izražaja. Napredovat ćete bilo na osobnoj razini ili na profesionalnom frontu, ali i u oba slučaja. Očekujte da ćete pronaći svoj glas i načine da vodite loptu. Ono što osjećate da je ispravno je ispravno.