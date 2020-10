Počelo je zimsko računanje vremena: U Hrvatskoj su sat prvi put pomicali 1916. godine

Ljetno računanje vremena stvoreno je kako bi se dan mogao što dulje iskoristiti, a na tu ideju prvi je došao Benjamin Franklin. Ona je usvojena u vrijeme Prvog svjetskog rata

<p>Kazaljke su se noćas u tri sata pomaknule za jedan sat unatrag. To se kod nas zove zimsko računanje vremena, a riječ je o dobu u kojem Sunce ranije izlazi, ali i ranije zalazi, zbog čega će dani imati više svjetla u jutarnjim i manje svjetla u popodnevnim satima.</p><p>Konkretno, Sunce je u Zagrebu prije pomicanja sata izašlo u 7.25, a zašlo u 17.55 sati. Nakon pomicanja, izlazit će u 6.27, a zaći u 16.53. </p><p>Pomicanje sata zapravo je izbor svake države jer ne postoji nikakav zakon koji govori da se sat mora micati.</p><p>Trenutno većina europskih zemalja i skoro cijela Sjeverna Amerika pomiču sat dva puta godišnje, a ostatak svijeta odrekao se pomicanja sata ili to nikad nisu niti radili. </p><h2>Zašto uopće pomičemo sat?</h2><p>No zašto uopće pomičemo sat? Ljetno računanje vremena stvoreno je kako bi se moglo bolje iskoristiti duge ljetne dane, a prvi je na tu ideju 1784. došao Benjamin Franklin, američki političar i izumitelj.</p><p>Benjamina je u davnoj prošlosti frustriralo to što mu dan nije trajao toliko dugo koliko je on želio. Njegova ideja u tom trenutku nije zaživjela, tek su je početkom 20. stoljeća prihvatili Nijemci.</p><p>Ovaj je sustav predložio i Englez William Willett u članku "Gubitak dnevnog svjetla", objavljenom 1907. godine, ali unatoč snažnom lobiranju britanska vlada nije ga prihvatila.</p><p>Zamisao o ljetnom računanju vremena prvi je put ostvarena u Njemačkoj u vrijeme Prvog svjetskog rata, od 30. travnja do 1. listopada 1916. godine.</p><p>Začetnikom podjele računanja vremena na ljetno i zimsko smatra se novozelandski entomolog George Vernon Hudson, koji se bavio sakupljanjem i proučavanjem kukaca, pa su njegova istraživanja ovisila i o duljini sunčeve svjetlosti tijekom dana.</p><p>Hudson je 1895. došao na ideju da bi se vrijeme moglo pomaknuti dva sata unaprijed kako bi se tijekom ljetnog vremena iskoristilo više danjeg svjetla u popodnevnim satima.</p><p>Ideja je ostvarena kako bi se duljim korištenjem dnevne svjetlosti uštedjela energija koja se trošila na proizvodnju u ratnoj industriji. Iste godine ta je ideja zaživjela i u Velikoj Britaniji, a potom i u gotovo svim europskim nacijama te u SAD-u. </p><p>Ljetno računanje vremena odnosi se uglavnom na umjereni zemljopisni pojas. U tropskom pojasu razdoblje dnevnog svjetla ne mijenja se kroz godinu toliko da bi opravdalo promjenu računanja vremena.</p><p>Datumi početka i završetka ljetnog računanja vremena razlikuju se ovisno o zemlji. Većinom se promjene vrše obično u ranim satima nedjelje.</p><h2>Zanimljivosti o pomicanju kazaljki</h2>