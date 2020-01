Počeo je blagoslov kuća: Znate li što označavaju slova G+M+B

1. Naziv

Nekada se govorilo blagoslovu kuća kao o blagoslovu prostora, no danas je to više vezano za obitelj koja u toj kući živi - 'godišnji blagoslov obitelji o božićnim blagdanima u vlastitim domu'. Do te promjene je došlo zbog važnosti naglaska o važnosti povezanosti svih članova obitelji u vjeri dok se blagoslov samog prostora danas stavlja u drugi plan.

POGLEDAJTE VIDEO o blagoslovu traktora:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

2. Vrijeme blagoslova

Blagoslov obitelji i domova počinje na blagdan sv. Stjepana i traje do Nedjelje krštenja Gospodinova. No, zbog obujma posla, posebno u većim župama, to zna trajati i dulje, dok sve kuće nisu blagoslovljene.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

3. Zašto se to radi?

To je kršćanski običaj u kojemu se u molitvi tijekom blagoslova obitelji i domova priziva 'Božji blagoslov za članove obitelji koji će u tom prostoru dijeliti dobro i zlo, da mogu kršćanski živjeti, uzajamno se radovati u zajedničkoj radosti i jedni drugima biti potpora u žalosti'. Koliko će blagoslov biti učinkovit potom ovisi o članovima obitelji i njihovoj vjeri.

4. Priprema za blagoslov

Važno je da su svi članovi obitelji u kući tijekom blagoslova je oni su 'crkva u malom' te da se zajedno mole i tako obnove svoju vjeru. Bilo bi dobro na stol staviti Sveto pismo, barem Novi zavjet, blagoslovljenu vodu, svijeću i raspelo.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

5. Novčano nagrađivanje

Kao prvo, valja naglasiti da se Božji blagoslov zapravo ne može kupiti novcem i ne bi trebao biti uskraćen ljudima koji novac nemaju. Novac se svećeniku daje 'po mjeri vlastitog srca' i svatko bi trebao dati koliko može. Ipak, događa se da župnik ima cjenik i naplaćuje određene tarife za blagoslov obitelji i doma, iako ne bi trebalo biti tako.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

6. Značenje slova G+M+B

Svaka blagoslovljena obitelj od svećenika dobije naljepnicu kao podsjetnik, koja se potom zalijepi na vrata ili svećenik to napiše kredom, ovisno kako u kojem kraju. Ta naljepnica na sebi, osim godine, ima slova G+M+B.

Postoje dva tumačenja tih slova. Prvo je da se radi o imenima kraljeva Gašpara (lat. Casparus), Melkiora i Baltazara. Druga teorija je da su ta tri slova akronim latinske blagoslovne rečenice: C - Christus, M - mansionem, B - benedicat, što bi u prijevodu glasilo 'Krist neka blagoslovi', prenosi portal bitno.net.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: