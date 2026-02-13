Počinje Ženski filmski festival u MSU-u: Donosi spoj umjetnosti, filma i glasa solidarnosti

Ženski filmski festival u suradnji s inicijativom Milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama donosi trodnevni inkluzivni program umjetnosti, filma i javnog dijaloga u Muzeju suvremene umjetnosti 14., 17. i 18. veljače u 10:30 sati.

Program okuplja umirovljenike, mlade i umjetnike kroz poeziju, kazalište, stand-up, suvremeni ples i filmske projekcije, otvarajući teme solidarnosti, starosti bez cenzure i snage ženskog glasa.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:00 festival ukrašenih slonova u nepalu | Video: 24sata/REUTERS

U subotu u 10:30 sati okupljanje započinje ondje gdje svakodnevica susreće umjetnost – na autobusnoj stanici kod Muzeja suvremene umjetnosti. Iz tog javnog, otvorenog prostora kreće program koji briše granice između publike i izvođača, mladih i starijih, poezije i filma, humora i hrabrosti.

Program otvara čitanje erotske proze 'Glasnije, ne čujem' u izvedbi Svjetlane Lugar, šarmantne kroničarke Zagreba, i Jozefine, korisnice Doma sv. Ana – čin oslobađanja glasa, tijela i dostojanstva. Kolona se potom rampom penje prema platou MSU-a, gdje na crvenom tepihu inicijative Milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama poeziju čitaju nagrađivane pjesnikinje Dorotea Šušak i Sonja Manojlović, zatim Rada Borić, Željka Jelavić, Jozefina, Leo Randić i Gordana Orsag Pasanec - susret generacija, iskustva i budućnosti.

Foto: PR

Nakon poetskog dijela program se seli u Školicu MSU-a, gdje se nastavlja kazališni i izvedbeni blok. Predstava 'Kaj glumiš?', nastala kroz radionice s korisnicima Doma sv. Ana, uz adaptirane Balade Petrice Kerempuha za penzionere, potvrđuje da kazalište ne poznaje dobne granice. Smijeh potom preuzima riječ kroz stand-up Igora Drljea na temu 'Starost bez cenzure', nastao iz rada i energije Marine Orsag, dok suvremeni ples Josipe Bubaš 'Pravi hipsteri' u spoju s videom pretvara prostor u pokret i emociju.

Glas mladih dolazi kroz polaznice i polaznike projekta NEETik@a – njihove refleksije postaju ravnopravan dio programa. Slijedi projekcija igranog filma Danijele Stanojević 'Dom sv. Ana: Balkanski špijun', nakon koje mladi sudionici i dizajnerice plakata otvaraju razgovor o kreativnom procesu i iskustvu zajedničkog rada.

Foto: PR

Ženski filmski festival 17. i 18. veljače donosi i filmski program: film Alexandre Madsen „Bijelo“ uz razgovor s autoricom te projekt Lane Kosovac o suočavanju s demencijom. U srijedu, 18. veljače, prikazuje se film srpske redateljice Ane Marije Rossi 'Ajvar', uz kratki film Andree Slaviček „Prava istina“ i diskusiju o ljubavi, solidarnosti, identitetu, prihvaćenosti i izazovima suvremenog društva.

Ovaj trodnevni susret u Muzeju suvremene umjetnosti više je od festivalskog programa. To je prostor stvarne zajednice – zajednice koja ne uzima, nego daje. Jer prava ljubav nije u dominaciji, nego u dijeljenju. Nije u tišini, nego u glasu.

Program moderira Danijela Stanojević. Video: Matija Kralj. Program realizira UO Istovremeno.

Program:

SUBOTA, 14. veljače

10:30 – 12:30 | MSU (Školica)

10:30 – Okupljanje kod autobusne stanice MSU Čitanje erotske proze 'Glasnije, ne čujem' Izvode: Svjetlana Lugar i Jozefina (Dom sv. Ana)

Foto: PR

10:45 – Plato MSU Crveni tepih – Milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama Poeziju čitaju: Dorotea Šušak, Sonja Manojlović, Željka Jelavić, Jozefina (Dom sv. Ana), Leo Randić, Gordana Orsag Pasanec

11:05 – Školica MSU Predstava 'Kaj glumiš?' (adaptacija Balada Petrice Kerempuha za penziće) – Gordana Orsag Pasanec Stand-up 'Starost bez cenzure' – Igor Drlje Suvremeni ples 'Pravi hipsteri' – Josipa Bubaš Refleksije polaznica projekta NEETik@a Projekcija filma 'Dom sv. Ana: Balkanski špijun' (10 min) – Danijela Stanojević Razgovor i predstavljanje dizajnerica plakata

Završetak u 12:30. uz krafne.

FILMSKI PROGRAM

Projekcije u 10:30 | MSU (Školica)

17. veljače (utorak) Alexandre Madsen – 'Bijelo' (45 min) + razgovor s autoricom Lana Kosovac – filmski projekt o demenciji (10 min)

18. veljače (srijeda) Ana Marija Rossi – 'Ajvar' (1h 45 min)

Andrea Slaviček - 'Prava istina' (10 min) Diskusija sa srednjoškolcima Sudjeluju polaznici projekta NEETik@a

Foto: PR

Cilj programa je osnaživanje umirovljenika kroz umjetnički rad, poticanje međugeneracijskog dijaloga, jačanje solidarnosti u zajednici te afirmacija ženskog glasa u javnom prostoru.

Program u autorskom konceptu, režiji, scenariju, produkciji i komunikaciji potpisuje Danijela Stanojević, osnivačica i umjetnička direktorica Ženskog filmskog festivala.

Program se realizira uz financijsku podršku Grada Zagreba, Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo, u okviru programa Kultura u zajednici.

Partneri programa su Dom sv. Ana i Muzej suvremene umjetnosti. Program za mlade se provodi u okviru projekta NEETik@a uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih u okviru Udruge Jedna nova poruka.

Projekcija filma „Ajvar“ realizira se uz financijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Programska odgovornost za projekciju u cijelosti je na Srpskom narodnom vijeću, a sadržaj ne predstavlja nužno stavove Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.