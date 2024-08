Pocrnjeli ste? Nemojte se bojati napraviti piling tijela, nemojte se ni tuširati u vrućoj vodi...

Nakon sunčanja poželjno je napraviti dobar piling kako bi se s kože uklonile mrtve stanice. Obično se žene boje pilinga kako ne bi izgubile boju koju su dobile na moru, no treba znati da koža koja nakon sunčanja nije tretirana postaje perutava i boja brzo gubi sjaj. Kad se uklone mrtve stanice i kožu se nahrani, ona se brzo revitalizira, boja bude ujednačena i ostaje dugo na koži. Nemojte se ni tuširati u vrućoj vodi jer ćete pretjerano isušiti kožu, zbog čega ona može dehidrirati, a to dovodi do njezina bržeg ljuštenja.

Nakon tuširanja nanesite proizvode koji će hidratizirati kožu - kreme, losione ili ulja. Važno je samo svakodnevno ih koristiti, a preporučuje se čak i dva puta na dan. Jedite voće i povrće obojeno narančastom bojom koje je bogato vitaminom C i beta karotenom.

Foto: dreamstime/ilustracija

Mrkva, mango, marelice, paprike (crvene, narančaste, žute), slatki krumpir, bobičasto voće, crvene jabuke i, zapravo, gotovo svako voće i povrće obojeno narančastom bojom bogato je vitaminom C i beta karotenom, koji su zaslužni za lijep izgled kože. Vitamin C važan je za izgradnju kolagena, dok su karotenoidi zaslužni za tamnjenje kože, ali i za zadržavanje preplanule puti.