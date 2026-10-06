Pogača Fest ovaj vikend stiže u Slavonski Brod: Evo detalja

Kada se rodilo dijete, pekla se pogača. Kada se radilo u polju, nosila se na stol. Kada su dolazili blagdani, imala je svoje posebno mjesto, a kada bi došli svatovi, ponovno je bila dio priče o obitelji, zajedništvu i novom početku. Upravo tu priču ove godine donosi 3. Pogača Fest u Slavonskom Brodu, povodom Europskog dana nematerijalne kulturne baštine. Ovogodišnja tema 'Pogača kroz život' vodi posjetitelje kroz različite životne trenutke u kojima je pogača imala svoje mjesto - od rođenja i babinja, preko svakodnevice, rada i vjerskih običaja, sve do blagdana, svečanosti i svatova.

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No iza svake pogače nalazi se još jedna priča - priča o baki koja je recept znala napamet, majci koja ga je prenijela kćeri, rukom napisanoj bilježnici koja se čuva desetljećima i djevojčici koja danas prvi put mijesi tijesto prema receptu svoje prabake.

Slavonski Brod: Prvi "Pogača fest" na brodskom Korzu | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

'Ne čuvamo samo recept. Čuvamo život ispričan kroz pogaču.' - upravo je to središnja poruka ovogodišnjeg Festivala, koji želi pokazati da nematerijalna baština nije zaključana u prošlosti. Ona živi onda kada se još uvijek priprema, dijeli, pamti i prenosi. Zato će se u projekt uključiti i učenici osnovne i srednje strukovne škole, koji će imati priliku učiti od onih koji tradiciju još uvijek nose u svojim rukama i sjećanju. Na Festivalu će se okupiti čuvari baštine iz Brodsko-posavske, Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije, koji će predstaviti pogače svojih krajeva, običaje i lokalne posebnosti.

Središnji program 'Pogača kroz život' neće biti natjecateljskog karaktera. Svaka će se pogača predstaviti pred komisijom i posjetiteljima, uz priču o tome kada se pripremala, kome se nosila i što je značila ljudima koji su je pekli i dijelili. Posjetitelje će kroz priču pratiti i izložbeni paneli koji će pokazati kako je pogača pratila čovjeka kroz različite faze života. Festival će imati i natjecateljski dio, u kojem će se dodijeliti simbolična priznanja za najbolje predstavljanje tradicije svoga kraja i za najljepši i najveseliji štand Pogača Festa.

Slavonski Brod: Prvi "Pogača fest" na brodskom Korzu | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Posebno mjesto u cijeloj priči ima umijeće pripravljanja šokačke masne pogače, koje trenutačno ima status privremeno zaštićenog nematerijalnog kulturnog dobra Republike Hrvatske, uz daljnje korake prema trajnoj zaštiti.

Zato ovogodišnji Pogača Fest želi napraviti korak dalje - od manifestacije posvećene tradicionalnoj hrani prema prostoru u kojem se baština dokumentira, prenosi i ponovno živi. Jer možda je pogača jednostavna, ali ono što ona pamti - nije. Pamti rođenja, blagdane, rad, susrete ali Pamti žene koje su je mijesile i obitelji koje su je dijelile.

Slavonski Brod: Prvi "Pogača fest" na brodskom Korzu | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

I zato će se 10. listopada u Slavonskom Brodu pričati priča koja počinje tijestom, ali govori o nečem puno većem od hrane. Govori o životu.