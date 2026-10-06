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'Pogača kroz život'

Pogača Fest ovaj vikend stiže u Slavonski Brod: Evo detalja

Piše Anamarija Dukši,
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Pogača Fest ovaj vikend stiže u Slavonski Brod: Evo detalja
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Slavonski Brod: Prvi "Pogača fest" na brodskom Korzu | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
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Festival će okupiti čuvare baštine iz tri županije, a posjetitelji će imati priliku naučiti o tradiciji pogače kroz priče i izložbene panele, čime se nastoji očuvati nematerijalna kulturna baština

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Kada se rodilo dijete, pekla se pogača. Kada se radilo u polju, nosila se na stol. Kada su dolazili blagdani, imala je svoje posebno mjesto, a kada bi došli svatovi, ponovno je bila dio priče o obitelji, zajedništvu i novom početku. Upravo tu priču ove godine donosi 3. Pogača Fest u Slavonskom Brodu, povodom Europskog dana nematerijalne kulturne baštine. Ovogodišnja tema 'Pogača kroz život' vodi posjetitelje kroz različite životne trenutke u kojima je pogača imala svoje mjesto - od rođenja i babinja, preko svakodnevice, rada i vjerskih običaja, sve do blagdana, svečanosti i svatova.

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Slavonski Brod oborio rekord: Na Pogačafestu ispekli pogaču dugačku 20 metara 00:37
Slavonski Brod oborio rekord: Na Pogačafestu ispekli pogaču dugačku 20 metara | Video: 24sata/pixsell

No iza svake pogače nalazi se još jedna priča - priča o baki koja je recept znala napamet, majci koja ga je prenijela kćeri, rukom napisanoj bilježnici koja se čuva desetljećima i djevojčici koja danas prvi put mijesi tijesto prema receptu svoje prabake.

Slavonski Brod: Prvi "Pogača fest" na brodskom Korzu
Slavonski Brod: Prvi "Pogača fest" na brodskom Korzu | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

'Ne čuvamo samo recept. Čuvamo život ispričan kroz pogaču.' - upravo je to središnja poruka ovogodišnjeg Festivala, koji želi pokazati da nematerijalna baština nije zaključana u prošlosti. Ona živi onda kada se još uvijek priprema, dijeli, pamti i prenosi. Zato će se u projekt uključiti i učenici osnovne i srednje strukovne škole, koji će imati priliku učiti od onih koji tradiciju još uvijek nose u svojim rukama i sjećanju. Na Festivalu će se okupiti čuvari baštine iz Brodsko-posavske, Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije, koji će predstaviti pogače svojih krajeva, običaje i lokalne posebnosti.

MIRISI TRADICIJE FOTO Slavonski Brod oborio rekord: Na Pogačafestu ispekli pogaču dugačku 20 metara!
FOTO Slavonski Brod oborio rekord: Na Pogačafestu ispekli pogaču dugačku 20 metara!

Središnji program 'Pogača kroz život' neće biti natjecateljskog karaktera. Svaka će se pogača predstaviti pred komisijom i posjetiteljima, uz priču o tome kada se pripremala, kome se nosila i što je značila ljudima koji su je pekli i dijelili. Posjetitelje će kroz priču pratiti i izložbeni paneli koji će pokazati kako je pogača pratila čovjeka kroz različite faze života. Festival će imati i natjecateljski dio, u kojem će se dodijeliti simbolična priznanja za najbolje predstavljanje tradicije svoga kraja i za najljepši i najveseliji štand Pogača Festa.

Slavonski Brod: Prvi "Pogača fest" na brodskom Korzu
Slavonski Brod: Prvi "Pogača fest" na brodskom Korzu | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Posebno mjesto u cijeloj priči ima umijeće pripravljanja šokačke masne pogače, koje trenutačno ima status privremeno zaštićenog nematerijalnog kulturnog dobra Republike Hrvatske, uz daljnje korake prema trajnoj zaštiti.

PROMO Slavonija slavi svoju baštinu: 2. Pogača Fest u znaku 20 godina Veselih Šokica i okusa tradicije
Slavonija slavi svoju baštinu: 2. Pogača Fest u znaku 20 godina Veselih Šokica i okusa tradicije

Zato ovogodišnji Pogača Fest želi napraviti korak dalje - od manifestacije posvećene tradicionalnoj hrani prema prostoru u kojem se baština dokumentira, prenosi i ponovno živi. Jer možda je pogača jednostavna, ali ono što ona pamti - nije. Pamti rođenja, blagdane, rad, susrete ali Pamti žene koje su je mijesile i obitelji koje su je dijelile.

Slavonski Brod: Prvi "Pogača fest" na brodskom Korzu
Slavonski Brod: Prvi "Pogača fest" na brodskom Korzu | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

I zato će se 10. listopada u Slavonskom Brodu pričati priča koja počinje tijestom, ali govori o nečem puno većem od hrane. Govori o životu.

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