Ena dovela konje na Marjan: 'S konja je pogled još ljepši'

Zagrepčanku Enu u Split je dovelo kazalište gdje radi kao producentica. Ostatak baš svakog svog dana posvećuje konjima koje je vratila na zapadni dio poluotoka

Rujan u Splitu ima neku specifičnu atmosferu, možda čak i čaroliju. Kad grad konačno odahne od ljetnog stampeda turista, a kalete i pjacete vrate dnevnim ritualima i tempu fetivih Splićana - ritam se mijenja. Gužve se raščišćavaju, ulice dišu, a Marjan opet postaje ono što jest - oaza guštanja. I to ne samo u šetnji, trčanju ili vožnji bicikla. Od ovog rujna, u srcu splitske šume gušta se i na četiri noge - konjske. Za to je zaslužna odvažna Zagrepčanka Ena Subotić, kojoj je u svega godinu dana života pod Marjanom, uz kazalište koje ju je i dovelo na jug, drugi najveći gušt postalo - jahanje.

