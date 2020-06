Pogledajte 135 lutaka koje su stigle iz raznih dijelova svijeta

TRADICIJA Među lutkama ima i gumenih iz nekadašnje tvornice 'Biserka', raskošnih porculanskih, a ima ih od svuda, iz Španjolske, Japana, Rima, Grčke

<p>Više od stotinu lutaka kojima su se igrale naše bake, majke, prijateljice izložene su u prostorijama Kulturno umjetničkog društva 'Stative' u staroj školi u Donjim Stativama kod Karlovca. </p><p>Gumene, plastične, krpene, porculanske, male i velike, lutke su izložene za posljednju izložbu Noć muzeja kada je stativski KUD iznimno posjećen. Za taj dan članovi predvođeni predsjednicom <strong>Marijanom Martinac </strong>daju si najviše truda, a izložba je iz godine u godinu sve maštovitija. Tada svoju baštinu prikazuju i prezentiraju na najzanimljiviji način. Lutke su i dalje izložene i nestrpljivo čekaju da se u prostorije KUD-a vrate članovi i njihovi gosti nakon dugotrajne izolacije uslijed koronavirusa. A da mogu pričati, neke od njih bi ispričale što se sve događalo u posljednjih 70-ak godina. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO (Bračni par ima 200 lutaka):</strong></p><p>- Treću godinu zaredom organiziramo izložbu za Noć muzeja i na taj način prezentiramo svoju etno zbirku, sve stvari koje prikupljamo. Svaku godinu nastojimo imati drugu temu. Ove godine smo prikazali izložbu 'Uspomene iz škrinjice' da se ljudi prisjete stvari koje su se nekada sakupljale, tu su značke, stari spomenari, lutke - govori Marijana, dodajući kako i sama voli lutke i njima se igrati i od tuda je i krenula ideja o izložbi. Tijekom priprema lutaka na kraju su se svi članovi poigrali dok su ih uređivali, češljali i postavljali, a čovjeka to baš veseli i vrati u djetinjstvo. </p><p>- Prikupili smo i izložili čak 135 komada lutaka, što je i nas same iznenadilo, a posebno posjetitelje. Prikupljali su ih svi, članovi, njihove obitelji, susjedi, prijatelji i poznanici. Tu su lutke i moje kćeri, ostale lutke su uglavnom posuđene, a neke su nam i poklonjene. Među njima ima i gumenih lutaka nekadašnje tvornice 'Biserka', raskošnih porculanskih, a ima ih od svuda, iz Španjolske, Japana, Rima, Grčke. Primijetila sam da je ljudima izložba vrlo zanimljiva, s oduševljenjem je promatraju i nakratko ih to vrati u djetinjstvo što nam je iznimno drago - kaže Marijana, napominjući da iako se još uvijek nisu vratili u potpunu normalu uslijed pandemije koronavirusa izložba se može uvijek pogledati uz prethodnu najavu.</p><p>Lani su imali izložbu starih fotografija, tradicijskih igračaka i igara koje su najviše oduševile najmlađe i s njima su se vrlo rado poigrali te na trenutak zaboravili na današnje uređaje kojima se najviše zabavljaju. Za sadašnji postav, uz lutke su izložene i stare značke, stogodišnje knjige i spomenari koji datiraju od 1918. godine nadalje. </p><p>- U spomenarima se nalaze lijepe svevremenske poruke. Toliko su pozitivne i lijepe da bez obzira što je toliko vremena prošlo od kada su napisane i danas možemo jako puno naučiti iz njih i od naših predaka. Ustvari kroz svu tu tradiciju čovjek vidi način, ali i suštinu života. Veseli nas da danas mi možemo čuvati tu tradiciju koja je jako bogata i bilo bi šteta da propadne. Zbog toga se trudimo njegovati sve vidove tradicijske kulture - ističe Marijana, dodajući da su sadašnji članovi Društva uglavnom starije životne dobi koji su bez obzira na godine jako mladi duhom, no bilo bi im jako drago da im se pridruže i mlađi članovi i da unesu svoju razigranost. </p><p>- Ponosna sam na sve članove. Trude se koliko mogu i to ih veseli, što je i najvažnije. Vidim da im svima to jako puno znači. Ljudi se ovdje mogu iskazati u raznim interesima i hobijima, a smatram da sudjelovanje u radu Društva na njih djeluje jako pozitivno i oplemenjuje ih duhom. Više puta kada dođemo na probu smo umorni i nekada nam je teško, ali nakon probe svi odlazimo kući sretni i ispunjeni. Za ruralna područja ljudima ovo jako puno znači jer smo često jedino mjesto na kojem se ljudi mogu sastajati, družiti i nečime se baviti. Ljudi se ovdje povežu. Mi više nismo samo članovi KUD-a, već nešto više i kada netko slavi rođendan slavimo zajedno, kao i sve ostale važne godišnjice i životne događaje. A posebno su lijepa druženja tijekom gostovanja drugih KUD-ova - zaključuje Marijana na koju se nadovezuje <strong>Zorica Radičević</strong> (73) koja je sa suprugom Brankom članica KUD-a od prvog dana. </p><p>-U KUD-u sam od samog početka jer volim stare pjesme, običaje, volimo se družiti i to nas opušta. To su nam jedine slobodne aktivnosti kojima se možemo baviti, a to nam svima koristi. Pjevamo, plešemo čak i u ovim godinama, družimo se, prikupljamo starine. - kazala je, a na nju se nadovezuje druga članica kako puno puta na probe dolazi s bolovima u leđima i pogrbljena, a po završetku odlazi poletna i ravna.</p><p>Inače je Kulturno umjetničko društvo 'Stative' osnovano 2008. godine s ciljem obnavljanja i promicanja kulturne baštine stativskog kraja. Tridesetak aktivnih članova Društva djeluje u folklornoj, dramsko-scenskoj i starinarskoj sekciji, te tamburaškom sastavu sluhista i dječjem tamburaškom sastavu. Do sada su nastupali diljem Hrvatske, imali su i nekoliko nastupa u susjednoj Sloveniji, a uz to se bave i raznim drugim aktivnostima.</p><p>Sudjeluju na izložbama pisanica, na maškarama, likovnim kolonijama, a unatrag nekoliko godina organiziraju 'Markovsko prošćenje' i manifestaciju 'Ljeto na Dobri' s prikazom starih igara i običaja. Djeluju u napuštenoj školi izgrađenoj 1899. godine koja je posljednjih 30-ak godina zjapila prazna.</p><p>Zgradu su dobili na korištenje, a uz puno truda, vremena i novaca uredili su je za potrebe Društva. U uređenju zidova, podova i stolarije pomagali su im i lokalni obrtnici. U prizemlju zgrade uredili su etno zbirku, na katu je izložbeni prostor, dok su starinske poljodjelske alate i pribor ovog kraja izložili u drvarni. U planu im je i uređenje podruma, a i ideja za naredne izložbe ne nedostaje.</p>