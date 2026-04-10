FOTO Pogledajte velike gužve u Dubrovniku: Grad vrvi turistima

Sunčano proljetno vrijeme ponovno je privuklo velik broj domaćih i stranih posjetitelja u staru gradsku jezgru Dubrovnika, koja je danas vrvjela turistima iz svih krajeva svijeta
Već od ranih jutarnjih sati Stradun i okolne ulice bile su ispunjene grupama turista koji su razgledavali znamenitosti, fotografirali povijesne građevine i uživali u jedinstvenoj atmosferi grada. Posebnu pažnju posjetitelja privukle su gradske zidine, Knežev dvor i katedrala, koje su među najposjećenijim lokacijama tijekom cijele godine.
Već od ranih jutarnjih sati Stradun i okolne ulice bile su ispunjene grupama turista koji su razgledavali znamenitosti, fotografirali povijesne građevine i uživali u jedinstvenoj atmosferi grada. Posebnu pažnju posjetitelja privukle su gradske zidine, Knežev dvor i katedrala, koje su među najposjećenijim lokacijama tijekom cijele godine. |
Već od ranih jutarnjih sati Stradun i okolne ulice bile su ispunjene grupama turista koji su razgledavali znamenitosti, fotografirali povijesne građevine i uživali u jedinstvenoj atmosferi grada. Posebnu pažnju posjetitelja privukle su gradske zidine, Knežev dvor i katedrala, koje su među najposjećenijim lokacijama tijekom cijele godine.
Ugostitelji i trgovci također su puni posla. Terase kafića i restorana bile su gotovo u potpunosti popunjene, a suvenirnice bilježe pojačan promet. Ipak, povećan broj posjetitelja ponovno otvara pitanje održivosti turizma i upravljanja gužvama unutar povijesne jezgre.
Grad Dubrovnik već nekoliko godina provodi mjere regulacije broja posjetitelja, uključujući ograničenja za kruzere i sustave praćenja gužvi, kako bi se očuvala kvaliteta života lokalnog stanovništva i zaštitila kulturna baština.
Unatoč izazovima, današnji prizori iz Dubrovnika potvrđuju njegov status jedne od najpoželjnijih turističkih destinacija na Mediteranu, gdje se bogata povijest i suvremeni turizam susreću na svakom koraku.
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL