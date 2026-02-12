Pogledajte kako je Iva Todorić ukrasila atelje za Valentinovo: Izrađuju i luksuzne bukete

Atelier Sreće u prosincu 2025. postao je prava blagdanska bajka: pročelje je bilo ukrašeno tisućama lampica, raskošnim vijencima, i plišanim medvjedićima koji su se poput svojevrsnih čuvara sreće smješkali prolaznicima i stvarali ugođaj kao da ste usred adventskih ulica Zagreba. Bliži nam se Valentinovo tako da je atelje poprimio novi izgled.

Kad je prosinac završio i blagdanski ugođaj se povukao, likovi medvjedića nisu nestali – ostali su kao simbol topline i radosti, ali sada obučeni u majice sa srcima, u skladu s romantičnim motivom Valentinova i porukama ljubavi koje se protežu kroz cijelu sezonu.

Fasada je prekrivena velikim i malim srcima u crvenim i ružičastim tonovima, dok rasvjeta prostoru daje odličnu kulisu ljubitelja fotografiranja.

Uređenje s vizijom

Iza ove prepoznatljive estetike stoji Iva Todorić, poduzetnica i kreativka čija je ljubav prema cvijeću i estetskim detaljima prerastala u poslovni i životni projekt. Iva je svoju strast pretvorila u djelatnost partnerstvom s cvjećarom Ante Jurkovićem, a njihov Atelier Sreće pretvara običnu ulicu u mjesto koje budi osjećaje, potiče na zastajanje i širi poruku da ljepota i pažnja prema detaljima mogu izmijeniti svakodnevicu.

Povodom Dana zaljubljenih, kreativni duo se posvetio simbolima ljubavi. Medvjedići su odjeveni u poseban romantični styling, a velika srca i poruke poput “Volim te” i “Samo ljubav” dodatno naglašavaju tematiku mjeseca.

Prepoznatljivi buketi i cvjetne kutije

U Atelijeru Sreće pažnja se ne usmjerava samo na vanjsko uređenje – unutra se krije bogata ponuda cvjetnih aranžmana i buketa. Uz klasične bukete od ruža, hortenzija i sezonskog cvijeća, poseban hit su kutije s cvijećem ukrašenim medvjedićima, koje dolaze u dvije veličine i kreću se u rasponu od 120 do 170 eura – luksuzna i efektna ideja za poklon.

Atelier Sreće već je postao svojevrsna Instagram destinacija Zagreba – mjesto gdje prolaznici zastaju, fotografiraju se uz srce ili medvjediće i dijele svoje trenutke s drugima. Osim vizualnih elemenata, ispred ateliera postavljena je i “klupa za one koji se vole” – simbolična pozivnica na zadržavanje i trenutak u dvoje ili s prijateljima, što dodatno oplemenjuje iskustvo posjeta.

U dobu kada gradskim prostorima često nedostaje topline i personaliziranih vizuala, Atelier Sreće svojom estetikom i pričom ostavlja snažan dojam – ne samo kao cvjetna radnja, već kao mjesto koje prenosi emocije i potiče ljude da dio svojih najvažnijih trenutaka vežu uz ovaj mali kutak sreće u centru Zagreba.

