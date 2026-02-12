Obavijesti

Lifestyle

Komentari 1
SRCA POSVUDA!

Pogledajte kako je Iva Todorić ukrasila atelje za Valentinovo: Izrađuju i luksuzne bukete

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 2 min
Pogledajte kako je Iva Todorić ukrasila atelje za Valentinovo: Izrađuju i luksuzne bukete
Foto: Instagram/Iva Todorić

Iva Todorić je uoči Dana zaljubljenih svoj 'Atelier Sreće' na Kaptolu ponovno transformirala u romantičnu oazu. Fasada je ove godine ukrašena srcima, a u ponudi su i luksuzni buketi

Admiral

Atelier Sreće u prosincu 2025. postao je prava blagdanska bajka: pročelje je bilo ukrašeno tisućama lampica, raskošnim vijencima, i plišanim medvjedićima koji su se poput svojevrsnih čuvara sreće smješkali prolaznicima i stvarali ugođaj kao da ste usred adventskih ulica Zagreba. Bliži nam se Valentinovo tako da je atelje poprimio novi izgled.

POGLEDAJ VIDEO: Iva Todorić

Pokretanje videa...

iva todorić 01:04
iva todorić | Video: KanalRi

Kad je prosinac završio i blagdanski ugođaj se povukao, likovi medvjedića nisu nestali – ostali su kao simbol topline i radosti, ali sada obučeni u majice sa srcima, u skladu s romantičnim motivom Valentinova i porukama ljubavi koje se protežu kroz cijelu sezonu.

Fasada je prekrivena velikim i malim srcima u crvenim i ružičastim tonovima, dok rasvjeta prostoru daje odličnu kulisu ljubitelja fotografiranja.

Uređenje s vizijom

Iza ove prepoznatljive estetike stoji Iva Todorić, poduzetnica i kreativka čija je ljubav prema cvijeću i estetskim detaljima prerastala u poslovni i životni projekt. Iva je svoju strast pretvorila u djelatnost partnerstvom s cvjećarom Ante Jurkovićem, a njihov Atelier Sreće pretvara običnu ulicu u mjesto koje budi osjećaje, potiče na zastajanje i širi poruku da ljepota i pažnja prema detaljima mogu izmijeniti svakodnevicu.

Foto: Instagram/Iva Todorić

Povodom Dana zaljubljenih, kreativni duo se posvetio simbolima ljubavi. Medvjedići su odjeveni u poseban romantični styling, a velika srca i poruke poput “Volim te” i “Samo ljubav” dodatno naglašavaju tematiku mjeseca.

Prepoznatljivi buketi i cvjetne kutije

U Atelijeru Sreće pažnja se ne usmjerava samo na vanjsko uređenje – unutra se krije bogata ponuda cvjetnih aranžmana i buketa. Uz klasične bukete od ruža, hortenzija i sezonskog cvijeća, poseban hit su kutije s cvijećem ukrašenim medvjedićima, koje dolaze u dvije veličine i kreću se u rasponu od 120 do 170 eura – luksuzna i efektna ideja za poklon.

Foto: Instagram/Iva Todorić

Atelier Sreće već je postao svojevrsna Instagram destinacija Zagreba – mjesto gdje prolaznici zastaju, fotografiraju se uz srce ili medvjediće i dijele svoje trenutke s drugima. Osim vizualnih elemenata, ispred ateliera postavljena je i “klupa za one koji se vole” – simbolična pozivnica na zadržavanje i trenutak u dvoje ili s prijateljima, što dodatno oplemenjuje iskustvo posjeta.

U dobu kada gradskim prostorima često nedostaje topline i personaliziranih vizuala, Atelier Sreće svojom estetikom i pričom ostavlja snažan dojam – ne samo kao cvjetna radnja, već kao mjesto koje prenosi emocije i potiče ljude da dio svojih najvažnijih trenutaka vežu uz ovaj mali kutak sreće u centru Zagreba.

Foto: Instagram/Iva Todorić

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Koji anđeo vas čuva? Svaki znak Zodijaka ima svog zaštitnika
SAZNAJTE KOJI JE VAŠ

Koji anđeo vas čuva? Svaki znak Zodijaka ima svog zaštitnika

Anđeli mogu pomoći da bolje razumijete svoj astrološki znak i to kako on utječe na vaš životni put. Oni govore o našim inherentnim osobinama i osobnostima
'Odbijena sam na 50 razgovora za posao. Poslodavci ne vide dalje od mog dobrog izgleda'
NEZAPOSLENA DADILJA

'Odbijena sam na 50 razgovora za posao. Poslodavci ne vide dalje od mog dobrog izgleda'

Alê Gaúcha (21) posljednje tri godine traži posao dadilje, nakon što je završila tečaj za čuvanje djece, no tvrdi da je shvatila kako njezine obline privlače više pažnje nego njezine kvalifikacije
FOTO Ovakvo tijelo nema nitko: 'Pokrenula sam svoj brend kupaćih da ga više pokazujem'
SAMOUVJERENO I SEKSI

FOTO Ovakvo tijelo nema nitko: 'Pokrenula sam svoj brend kupaćih da ga više pokazujem'

Od influencerice do kreatorice, Jessica Bader svojom vizijom i stilom gradi Jasook Swim, brend modernih kupaćih kostima koji osvajaju društvene mreže i ljubiteljice mode

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026