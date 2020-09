Pogledajte kako joj izgleda ruž i otkrit ćete puno toga o toj ženi

Smeđu boju ruža biraju lojalne, samouvjerene i neovisne žene dok će za bojom fuksije posegnuti one slobodnog duha, koje voli zabavu, spontanost i obožavaju izlaske

<p>Boja ruža koju žena bira govori puno o njezinom karakteru i sklonostima, kao i oblik koji nastaje na njemu nakon nanošenja. Na primjer, samouvjerene žene biraju crvene ruževe, a nakon nekoliko nanošenja ruž ostaje zaoštren s obje strane.</p><h2>Boja ruža i osobnost žene:</h2><h2>I oblik otkriva puno toga</h2><p>Osim po boji, karakter se skriva i u načinu nanošenja ruža, odnosno po njegovom obliku nakon upotrebe.</p><p><strong>Izgleda kao da je tek kupljen</strong></p><p>Ovaj oblik pokazuje da je žena tiha i povučena. Ne voli biti u centru pažnje i neugodno joj je kršiti pravila. Ona strahuje da ne razočara ili povrijedi druge ljude svojim ponašanjem. U poslu je vrijedna i dobra je za timski rad.</p><p><strong>Zaoštren je s dvije strane</strong></p><p>Radi se o pametnoj i seksepilnoj ženi koja voli koketirati. Samosvjesna je, nije lažno skromna i ponosna je na svoje uspjehe pa to i pokazuje ne mareći izaziva li tako ljubomoru kod drugih.</p><p><strong>Lagano je zaobljen </strong></p><p>Žena s ovakvim ružem u torbici ne preza zaprljati ruke ako je to potrebno. Ona mrze započeti nešto i ne završiti, a radoznalost joj ne poznaje granice. Nije joj neugodno postavljati hrpu pitanja drugima i živjeti baš kako to ona želi.</p><p><strong>Izgleda kao skijaška skakaonica</strong></p><p>Radi se o vrlo kreativnoj, zabavnoj i odanoj ženi koja voli životinje, a najradije za kućnog ljubimca bira psa. Ona ima naviku na sebe preuzeti previše obveza i tako si stvoriti pritisak.</p><p><strong>Udubljen je</strong></p><p>Spontana i prirodna žena obično nanosi ruž tako da na njemu napravi lagano udubljen oblik. Ona lako stječe prijatelje, radoznala je i voli uzbuđenja. Ima dobru intuiciju, ali ponekad zna komplicirati.</p><p><strong>Ima potpuno ravan vrh</strong></p><p>Ona je brza, duhovita, inteligentna i šarmantna. S druge strane zna biti frustrirana tijekom rasprave i sklona je svađi ako netko ima drugačije mišljenje od nje. Romantični filmovi njoj idu na živce.</p>