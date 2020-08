12 je različitih tipova grudi - a svaki otkriva nešto i o osobnosti

Sve su grudi lijepe na svoj način, a najvažnija je stvar da su zdrave. U zabavnom pregledu 12 različitih oblika grudi otkrijte što svaki tip govori o osobnosti i sklonostima žene koja ih nosi

<p>Sa znanstvenog stajališta, žene su jedini ženski sisavci čije se grudi povećaju u pubertetu, a također smo jedina vrsta u kojoj mužjaci miluju, masiraju i oralno stimuliraju grudi tijekom predigre i seksa.</p><p>Najčešći prirodni oblik grudi nije obli, već imaju oblik suza, no one svakako dolaze u raznim veličinama i formama. Najvažnije je svakako da su zdrave, a ova zabavna podjela po obliku govori i kako ih tumačiti kao 'pokazatelje' osobnosti žene.</p><h2>1. Profinjena dama</h2><p>Ovaj tip žene djeluje elegantno te ima vedru osobnost. Pomalo je rezervirana prema drugim ljudima, brzo razmišlja i vrlo je inteligentna. Ponekad može djelovati dosadno ili nezainteresirano, no to je samo jer se ne trudi zabavljati ljude oko sebe. Jedna od najbitnijih stvari za nju je ugoda i udobnost kojoj teži, a svoje pravo lice pokazuje samo bliskim ljudima.</p><h2>2. Nezavisna</h2><p>Ovaj tip žene je vođeni lider, ona je sigurna u sebe, nezavisna i cijenjena u društvu. Ona ima snažno izraženu logičnu stranu te je često uspješna u poslu. Ima izraženu samokontrolu, a u bliskim odnosima također teži dominiranju. Dobro se slaže s onima koje doživljava pametnima, no ako joj netko ide na živce - to vrlo brzo pokazuje. Sklona je konfliktu s partnerom.</p><h2>3. Šarmantna i pustolovna</h2><p>Žena s ovakvim grudima ima vrlo privlačnu osobnost, a muškarci ju doživljavaju kao vrckavu i seksi. Liberalna je, stoji na zemlji i voli se zafrkavati, no ne podnosi misao da je netko iskorištava ili podcjenjuje. Ponekad je divlja, a ta strana ide pod ruku s dječjim dijelom njene osobnosti - zbog čega može djelovati neozbiljno. Vrlo je maštovita i opuštena u seksu.</p><h2>4. Optimist i sanjar</h2><p>Žena s ovakvim tipom grudi je poprilično tiha i samozatajna, a uvijek gleda na pozitivnu stranu situacije te ljudi. Drugi se osjećaju vrlo ugodno s njom te ima puno prijatelja, a u obitelji se trudi sve održati na okupu. Mana joj je nedostatak strpljenja, sklonost perfecionizmu i samokritičnosti.</p><h2>5. Strastvena </h2><p>Žena s ovakvim oblikom grudi rođena je da voli i bude voljena, a njoj ljubav predstavlja prioritet u životu. Djeluje zavodljivo i lako impresionira druge svojim humorom te samopouzdanjem. S druge strane, ima vrlo kratak fitilj te može biti vrlo svadljiva, a taština i ego su joj slabe točke.</p><h2>6. Pouzdana i nježna</h2><p>Žena s ovakvim tipom grudi je prvenstveno nježna i blaga, ona je dobra u svim ulogama - majke, prijateljice, partnerice i prijateljice. Na nju se ljudi mogu osloniti, no često ljudi iskorištavaju njezinu dobrotu. Treba naučiti češće govoriti "ne".</p><h2>7. Mudra</h2><p>Ovaj tip žene odlikuje posebna vrsta inteligencije - ona stečena krozt iskustvo. Također, ona ima izraženu duhovnu stranu i neki svoj zadani put u životu. Sposobna je manipulirati drugima, no u globalu je dobronamjerna - osim ako joj netko ne stane na put. Prema bliskim ljudima nastrojena je izuzetno zaštitnički.</p><h2>8. Kreativna</h2><p>Žena s ovakvim tipom grudi je dobar čovjek, ona odlično procjenjuje ljude i zna kako sa svima. Ponekad na početku djeluje sramežljivo, a to je zato što ne preferira centar pažnje već radije djeluje iz sjene. Ljudi se često iznenade kad otrkiju s koliko talenata raspolaže te koliko je kreativna i plemenita.</p><h2>9. Posebna</h2><p>Ona je vrlo popularna i stabilna, zna kako se zabavljati, ali i prepoznati vrijeme za prestanak zafrkancije. Ima potencijal biti jako uspješna u poslu. U ljubavi je često privlače pogrešni muškarci koje želi ispravljati, no u stanju je učiti iz svojih pogrešaka. I žene i muškarci je doživljavaju kao šarmantnu, no pomalo kompliciranu.</p><h2>10. Karizmatična</h2><p>Žena s ovakvim oblikom grudi je veliki sanjar koji može djelovati vrlo naivno te ponekad i neprilagođeno. Ipak, upravo taj njezin stav privlači ljude k njoj, a često ima brojne obožavatelje i udvarače. Vrlo je komunikativna te lako motivira druge, a važno joj je da odabere praktičnog i realističnog partnera da ju nadopuni.</p><h2>11. Energična</h2><p>Tip žene s ovakvim oblikom grudi naprosto širi pozitivnu energiju svuda oko sebe. Ona voli biti u centru pažnje i zna kako se treba ponašati u njemu. Voli zavoditi i to čini s lakoćom, duhovita je i vrlo domišljata. Ipak, nije zaljubljive prirode i treba joj puno da je netko impresionira. Kao partnerica je vjerna i pravo blago.</p><h2>12. Zagonetna</h2><p>Ovaj tip žene je vrlo odgovoran i pouzdan, no velika nepoznanica čak i za ljude koji smatraju da je poznaju. Nepridvidiva je, no ne u lošem smislu - naprosto ne dijeli olako svoje misli i osjećaje. Ima uzak krug ljudi od povjerenja, a jedno je sigurno - ako nešto započne i naumim, ona to i odradi, piše <a href="https://centerofpositivity.com/this-is-what-the-shape-of-your-breasts-reveals-about-your-personality/">Centre of Positivity.</a></p>